部分私营救护车“加钱就当子弹出租车来开……乘客要假装患者”. October. 31, 2023 09:52. by 李相焕记者、实习记者 徐智媛，延世大学文化设计经营系毕业、实习记者 李秀妍，梨花女子大学交流传媒系毕业 payback@donga.com. “知道这是非法的吧？得给我现金，以免留下记录……” 被《东亚日报》记者问到“为了参加公司会议，需要紧急前往机场，能坐救护车前往吗”时，位于釜山的一家私营救护车企业负责人A某回答说：“只要给30万韩元就可以。”他说：“本来这段距离需要40多分钟，但30分钟内就能把你送到。”原本是只有患者才能乘坐的救护车，但公然索要比轻症患者标准基本费用3万韩元高至10倍的高价，干上了运营非法出租车的买卖。 《东亚日报》30日的采访结果显示，像这样像“子弹出租车”一样进行非法营业的私家救护车企业不在少数。有人指出，如果这种小伎俩营业不能根除，就像急救患者找不到可以治疗的医院而“四处漂流”一样，可能会发生真正急需救护车的患者无法使用的情况。 ● 还要求“只要演得像患者一样” 《东亚日报》给全国80家私营救护车企业打电话，询问是否可以使用私营救护车，结果有10家（12.5%）回答“可以”。最近，用私营救护车拉着GOD出身的著名歌手金泰宇（音）前往活动现场并收取30万韩元的司机被判刑，引起了争议。但是，钻管理监督松懈空子的非法营业仍在进行。 私营救护车企业方面明知这是非法的，还要求加钱。记者向位于忠清南道的私营救护车企业相关人士询问，“打算从忠南天安市前往金浦机场”，对方答称：“一个半小时内可以赶到，但是要收费40万韩元。” 对于“是不是违法”的提问，也有企业反而告知了变通方法，让记者放心。某私营救护车相关人士表示：“在想要去的目的地下车也没有问题，如果感到不安，也可以送到目的地附近的医院。”位于全罗南道的另一企业相关人士表示：“我们的职员护士会一起乘坐救护车，客人只要假装患者，扮演就可以了。为了不留下移送记录，请用现金支付费用。” ● 政府：“正在制定义务化登记运行记录、费用现实化等对策” 根据《应急医疗法》等规定，救护车司机除移送急救患者外，如果以其他用途行驶车辆，将处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚款。另外，还可能吊销营业许可或停止业务6个月以下。但是，第一次违反时，通常根据施行规则，只停留在停止业务15天的处分水平，因此企业强行进行非法营业。 企业相关人士主张：“由于收费标准冻结长达10年，我们也知道这是非法的，但只能冒死吃河豚。”私营救护车的使用费是根据保健福利部制定的规定决定的，但2013年以轻症患者为对象的普通救护车为3万韩元，以重症患者为对象的特殊救护车为7.5万韩元，制定基本费用后一直没有上调。某私营救护车企业负责人表示：“缴纳保险费和支付油钱后，相当多的企业很难超过损益平衡点。只有把收费标准比现在至少上调20%-30%，才能杜绝非法营业。” 医疗现场已经出现了不能及时叫到救护车的情况。在京畿道水原市某急诊室工作的专科医生崔锡宰（音）表示：“去年冬天，原本应该把在急诊室的心肌梗塞患者迅速送往大型医院，但由于叫到私营救护车的时间过晚，耽搁了30多分钟。在现场经常发生这样的事情。” 福利部正在制定对策，杜绝私营救护车非法营业。福祉部相关人士表示：“即使地方自治团体对私人救护车进行全面检查，事实上也不可能确认是否用作了其他用途。正在准备从明年底开始实施义务性登记所有运行记录或费用现实化的方案等。”

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