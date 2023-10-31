“李善均-刘亚仁”浪费的制作费达940亿韩元……K文化陷入毒品泥潭. October. 31, 2023 09:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 演艺界毒品事件一石激起千层浪。李善均、G-Dragon（本名权志龙）等演员及歌手、作曲家等吸毒的情况曝光，深入演艺界的毒品实态给人们带来了冲击。对包括电影《寄生虫》（2019年）、电视剧《鱿鱼游戏》（2021年）在内，组合“防弹少年团（BTS）”等接连成功，在全球范围深受粉丝喜爱的“K文化”产生不利影响的忧虑正越来越大。 ● 李善均、刘亚仁浪费的制作费就达940亿韩元 李善均因涉嫌吸毒而接受警方调查后，尚未从全球性大流行病带来的打击中恢复的韩国电影界更加低迷。 原定于今年上映的制作费200亿韩元的电影《逃脱：PROJECT SILENCE》被无限期推迟上映。《逃脱：PROJECT SILENCE》5月受邀参加戛纳电影节后，一直热衷于海外销售，但是现在因李善均涉毒事件也都处于中断状态。耗资约90亿韩元的电影《幸福的国家》也结束了拍摄，正在后期制作中，但全部停止。电视剧《NO WAY OUT》面临首次拍摄，但随着李善均退出，正在寻找代替的演员，他担任主人公的《Dr.Brain第二季》的制作也变得不透明。 此前，今年3月因涉嫌吸毒而接受警方调查的演员刘亚仁也即将公开电影《胜负》、《High Five》和奈飞系列《末日愚者》，但都被无限期推迟。这三部作品的制作费共达650亿韩元。李善均、刘亚仁两位演员出演后推迟上映的作品制作费就达940亿韩元左右。某制作公司相关人士表示：“大流行之后，对韩国电影的投资尚没有恢复到以前的情况，现在又频发毒品事件，非常担心”，“只要演员们有关吸毒的谣言传开，制作和投资公司就会紧张。” 外国媒体也在关注此次事件。美国《综艺》报道说：“获得奥斯卡奖的奉俊昊导演的电影《寄生虫》的明星李善均因涉嫌吸毒正在接受警方调查”，“李善均是一位著名演员，曾凭借《寄生虫》获得美国演员工会奖。”美国《好莱坞记者》也报道了李善均的消息，并指出：“韩国演艺界最近毒品相关犯罪剧增。”演员们的越轨行为对韩国电影•文化信息业界的投资构成风险。 但是，很难有效地追究演员个人的责任。每部作品的合同各不相同，有无违约金条款和赔偿水平也千差万别。一般来说，与演员的片酬成正比，加入违约金条款，但与数百亿韩元的内容投资金相比，违约金显得微不足道。某投资发行公司相关人士表示：“因为人际网络是重要的事业，所以很难与引发问题的演员所属公司展开法律攻防战。” ● 偶像组合，即使只有一个人跌落，也会出现多米诺骨牌式的崩塌 早前的25日，仁川警察厅以违反毒品类管理相关法律的嫌疑对权志龙进行了不拘留立案。日本最大的门户网站雅虎日本的主页上也出现了权志龙的立案新闻，成为了话题。日本《产经新闻》表示：“权志龙涉嫌服用非法药物等，韩国演艺界名人的药物疑惑接连浮出水面”，将此次事件诊断为K文化产业危机。如果因涉嫌吸毒而受到处罚，今后权志龙在对药物相关犯罪敏感的日本展开活动将变得不可能。中国代表性社交网络服务（SNS）微博上也登载了权志龙最近的照片，“权志龙”在热搜排名中上升到了第4位。美国《福布斯》报道说：“因涉嫌吸毒，相关艺人的履历可能会崩塌。” 偶像组合的一名成员吸毒对组合活动起到了很大的制约作用。2019年YG娱乐所属组合iKON的队长B.I因毒品事件被立案后退出的事例就是代表性的例子。队长兼制作成员B.I退出后iKON的粉丝规模和活动范围明显减少。此前，组合Winner出身的南太铉因涉嫌注射冰毒正在接受审判，作曲家兼歌手Don Spike因服用冰毒和摇头丸被判有期徒刑2年。 大众文化评论家郑德贤（音）表示：“随着K内容的地位和影响力在短时间内提高，艺人们也应该有相应的责任感，但实际上还不够”，“如果不想被几个人破坏对K内容的信赖，艺人们有必要正确认识自己的影响力，并进行严格的检查。”

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