“如果家庭负债爆表，威力将是外汇危机时的几十倍”……有像说的那样紧张感吗？. October. 31, 2023 09:51. . 韩国政府和执政党前天召开党、政、总统室高层磋商，紧急讨论了再次蠢蠢欲动的家庭负债问题。总统秘书室长金大棋在会上表示：“如果发生家庭负债危机，其威力将是1997年外汇危机的几十倍。”这是关于家庭负债风险的言论中强度最高的警告。他还提到前政府，指出年轻人“挖空心思”贷款和“举债投资”的危险性。 超过1800万亿韩元的巨大家庭负债是威胁韩国经济的最大雷管。据国际货币基金组织统计，去年底韩国家庭负债占国内生产总值的108.1%，继瑞士之后居世界第二位。最近5年的债务增加速度，韩国在国际货币基金组织统计的26个国家中是最快的。随着利率上调，去年第三季度以1877万亿韩元为顶点逐渐减少的家庭负债，在今年第一季度以后再次呈现增加趋势，第二季度已增至1863万亿韩元。在住宅价格触底的心理下，随着“挖空心思”贷款的增加，本月5大商业银行的家庭贷款余额在一个月内增加了2.5万亿韩元左右。这是两年来单月增幅最大的一次。 虽然政府以强烈的语调进行了警告，但从之前的行动来看，确实让人怀疑是否存在管控家庭负债的意志。提及“挖空心思”贷款时，把家庭负债的责任归咎于前政府也是不坦诚的。今年以来，政府以阻止房地产硬着陆为由，放宽转卖限制等房地产限制，抬高了房价，也助长了20-30岁年轻人的恐慌情绪，导致住宅担保贷款增加。 对于家庭负债问题，没有制定精巧的解决方法而是粗略应对，也是个问题。韩国银行在现政府上台后把基准利率上调2%后，一直维持着高利率基调，但金融当局却向商业银行施压，要求下调贷款利率，出现了行动不合拍。如果家庭负债增加，就会以收紧贷款，采取的是来回于温汤冷水的形式。有必要倾听国际货币基金组织的建议，即“为了管控家庭负债增加带来的风险，应该设定宏观健全性政策”。 为了家庭负债对策取得效果，政府和金融当局首先要发出一贯、持续的政策信号。应该避免制造例外或各部门之间不合拍。即使现在承受痛苦，也要通过限制贷款等先行压缩负债，减少今后可能面临的冲击。还要减少没有多大必要性却以各种理由推行的善心性特例贷款，是值得提倡的。

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