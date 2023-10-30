印约翰要求岭南重要人士“参加险地竞选”，引起轩然大波. October. 30, 2023 08:19. by 金俊一记者、权九龙记者 jikim@donga.com、9dragon@donga.com. 国民力量党革新委员长印约翰（照片）称，“党都成了什么洛东江下游党”，要求岭南重量级议员参加首都圈危险选区的竞选，正在党内持续引发风波。在距离明年议会选举还有5个月之际，面对公开的革新压力，执政党内部既有“最终还是想除掉我们”的抗议，也有“这是改善首都圈政党体质的第一步”的拥护等，争论愈演愈烈。 一名岭南重量级议员29日在通话中表示：“就算是岭南地区的重量级议员，也不能保证谁去首都圈都能取得成功，以往大部分人都失败了。印委员长一边说牺牲，一边进行‘私党化’，我们怎么遵从?”岭南另一名重量级议员也表示反对：“说实话，岭南圈议员中没有人在首都圈具有竞争力。险地出马就是意味着要清除。” 这是对印约翰27日在《东亚日报》等采访中表态的反驳。印约翰当时强调参加险地竞选，声称“岭南的明星们应该来首尔险地，帮忙解决难题”。岭南重量级人士认为，印约翰正在上演逼迫岭南重要议员的一幕。 相反，拥护之声也不少。国民力量党最高委员表示：“最终要成为首都圈中心政党，在这一大框架下改善体质，是融入了这一蓝图的战术。议会选举时总会有统计层面上四成左右的人事更迭。”革新委员会相关人士也表示：“其核心要义，是在要求党内牺牲的部分树立普通原则。如果革新委员们与印委员长的想法相同，最终也有可能接近公推原则。” 印约翰的“重要人物险地参选”论有可能演变成与即将出台的该党议会选举企划团的的较量。由事务总长担任团长的议会选举企划团是绘制公推标准和选举战略蓝图的机构，国民力量党最早将于30日成立议会选举企划团。对于革新委员会和议会选举企划团的关系设定，该党相关人士表示：“革新委员会作为议会选举企划团的上级机构是不可能的。”这意味着这两个机构将各行其是。革新委员会相关人士也表示：“不会就议会选举规则问题与党进行交流。” 此外，印约翰当天参加了梨泰院惨案一周年集会，30日上午还将参拜光州国立5·18墓地，继续“团结”的步伐。

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