美国国债利率-BigTech引发的冲击……韩国综合股价指数跌破2300点，汇率暴涨10.3韩元. October. 27, 2023 08:09. by 李栋勋记者、纽约=金贤洙 常驻记者 dhlee@donga.com. 26日，KOSPI指数（韩国综合股价指数）时隔10个月跌破2300点大关，国内股市暴跌。当天外汇市场也出现了韩元兑美元的汇率暴涨10.3韩元（韩元价值暴跌）的波动。美国国债利率毫无顾忌的上升势头和谷歌等BigTech（科技巨头公司）的业绩不振余波席卷了包括韩国在内的全球股市。 当天，韩国综合股价指数比前一天下跌64.09点（2.71%），以2299.08点收盘。韩国综合股价指数自今年1月6日以后时隔10个月再次跌破2300点大关。下降幅度也是自去年9月26日（-3.02%）以后13个月以来的最大值。KOSDAQ（科斯达克）也比前一天暴跌26.99点（3.50%），以743.85点收盘。日本日经平均股价指数下跌2.14%等其他亚洲国家的指数也以下跌趋势收盘。此前的25日（当地时间），美国股市的纳斯达克指数也暴跌2.43%，未能摆脱弱势。 全球金融市场恐慌的核心原因是美国长期国债利率的暴涨。22日，在盘中一度突破5%的美国国债利率下降到4.8%后，25日再次回升到4.96%。高利息长期化和逐渐积累的中东危机正在萎缩投资心理。 谷歌等科技巨头公司的业绩不振也产生了影响。25日，在美国股市，谷歌母公司Alphabet的股价暴跌9.5%，仅一天就蒸发了约1600亿美元（约216万亿韩元）的市价总额。这是谷歌历史上最大规模的市价总额下降幅度。当天日元对美元的汇率也再次突破150日元大关，日元价值创下了1年多以来的最低值。 据韩国银行（央行）26日公布的数据显示，今年第三季度（7~9月）实际国内生产总值（GDP）环比增长0.6%。有分析认为，能否达成韩国政府和韩国银行此前发布的今年增长率目标（1.4%）目前仍不明朗。

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