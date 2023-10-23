国际货币基金组织：“美中‘去风险化’交易的最大受害者是韩国……最坏时国内生产总值会减少10%”. October. 23, 2023 08:17. by 李智允记者 asap@donga.com. 国际货币基金组织预测称，如果美国主导在全球供应网和投资等经济领域全面展开降低对中国的依赖度的“去风险化”，与中国密切相关的韩国经济将遭受特别损失。据推算，韩国因美国“去风险化”造成的国内生产总值损失规模将接近4%，远远超过世界整体和经济合作与发展组织损失（1%-2%）的两倍以上。 国际货币基金组织当地时间18日发布的《亚太地区经济展望报告》指出，“去风险化”不仅会给亚洲国家国内生产总值，还会给整个世界经济带来不小的损失，并做出了上述表示。基金组织为了推算交易带来的国内生产总值损失规模，假设了通过非关税壁垒的供应网分离情况，制定了上述报告。 该报告显示，中国和经合组织的38个成员国分为两个全球区块，互相建立“友岸外包”（同盟国供应链联盟）等非关税壁垒时，中国国内生产总值将减少6.8%。据推算，届时全球国内生产总值将减少1.8%，经合组织38个成员国国内生产总值将减少1.5%左右，而韩国将减少近4%。日本、欧盟和美国的损失预计分别为1%至2%0%至1%之间。 此外，如果不分区块加强“回流”（进军海外的企业回归国内）时，国内生产总值的损失预测如下：中国6.9%、全球4.5%、经合组织5%左右，而韩国达到10.2%，在经合国家成员国中损失最大。

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