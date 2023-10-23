除了考医大外，大学生和上班族没有未来的社会. October. 23, 2023 08:14. . 据推算，由于持续数年的医科大学热潮和对没有“杀手题”的高考充满期待，今年上了大学还想再次挑战高考的“半修生”将接近历史最高纪录的9万人。这一规模比去年增加8500人。考虑到随着半修生增加导致的大学及学科之间连锁反应，今年全国四年制大学中途退学者人数预计将达到新生的三分之一，超过10万人。特别是，政府从明年高考开始增加医大招生人数的消息传出后，在大学生和20-30岁上班族之间也掀起了医大热潮。 到现在为止， 半修生主要是上大学后上了一个学期后在第二学期休学、准备高考的一年级学生。但是现在，由于二三年级学生也出于对考上医大的期待感，加入了半修生行列。也就是说，即使不是马上明年参加高考，也要放远眼光，大学课程选修非面对面科目，将一边在线上上课，一边准备高考。据说，在大企业上班的上班族也开始参加首尔鹭梁津的复读补习学校周末班。如果取得医生执照后开院，就可以在没有退休年龄的情况下赚取3亿韩元的年薪，不仅能挽回N修带来的机会费用，还能有富余。 由于偏重医大现象，理工科人才培养系统已经到了无法运作的地步。保障在三星电子、SK海力士就业的四个首尔半导体专业，今年合格者放弃报到率超过了定员的150%。也就是说，第一批合格者全部放弃报到，追加合格者中也有一半放弃报到。就读于“理工科希望之星”升学的KAIST等四大科学技术院和浦项工科大学，中途退学者在5年间多达1105名。最近4年就读于科学高中和英才学校、为了升入医大而退学的学生数为319人，比之前的4年增加63%。现实是，普通的开院医生能够赚3亿韩元，而同一时间在理工科成功的“罗老号博士”只能获得9600万韩元。 如果从2028学年度高考开始，高考全部科目不分文理科，人文系的学生也将受到医大狂潮的影响。年轻人追求稳定的职业，只朝着一个方向奔跑，这样的社会不可能有活力。培养尖端技术领域的人才迫在眉睫。政府正在推进的医大扩招计划中，除了消除地区间诊疗科目间不均衡的方案外，还应采取纠正偏重医大、降低社会费用的对策。

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