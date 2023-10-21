黄大宪和林孝埈终于将迎来“大对决”. October. 21, 2023 08:16. by 黃奎引 kini@donga.com. “HwangTastic”黄大宪（24岁•江原道厅）和“第二个安贤洙”林孝埈（原韩国名字林孝俊•27岁）终于将展开对决。两位选手将分别代表韩国和中国参加21日在加拿大蒙特利尔举行的2023~2024赛季国际滑联（ISU）短道速滑世界杯第一站比赛。这是黄大宪和林孝埈自2019年世界锦标赛后时隔4年再次同时参加国际大赛。 2018年平昌冬奥会当时，黄大宪和林孝埈被称为韩国男子短道速滑的“双王牌”。但是2019年黄大宪向警方报案称“镇川选手村训练过程中遭到林孝埈的性骚扰”，两人的关系陷入了僵局。林孝埈于2020年5月7日一审被判有罪，同年6月3日入籍中国。第二年5月27日，最高法院最终判林孝埈无罪。 根据国际奥委会（IOC）规定，林孝埈入籍3年后才能以新国籍身份参加奥运会，因此未能参加2022年北京冬奥会。黄大宪在该大赛上获得了男子1500米项目的金牌。 林孝埈代表中国参加国际大赛是从上个赛季开始的。只是在上个赛季，黄大宪没能入选国家队，因此两位选手在世界杯等国际大赛上从未相遇。黄大宪在去年国家代表队第1次选拔赛中途弃权。理由是，在选拔赛前一个月，因新型冠状病毒感染症（COVID-19）被判定为阳性，未能正常进行训练。 另外，“冰公主”崔珉祯（25岁•城南市厅）本赛季将缺席国家代表队的活动，专注于训练。崔珉祯表示“想把2023~2024赛季当作再次飞跃的机会”，没有参加今年的国家代表选拔赛。

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