“挽歌女王”李美子被授予金冠文化勋章. October. 21, 2023 08:14. by 柳原模 onemore@donga.com. “虽然有很多不足，但是承蒙大家长久以来对我的爱戴，我好像获得了（勋章）。” 21日，在韩国大众音乐人中首次获得金冠文化勋章的“挽歌女王”歌手李美子（82岁）在20日接受东亚日报的电话采访时表示“感觉既高兴又过分”，表达了上述感想。 文化体育观光部20日表示，李某被确定为大众文化艺术领域最高权威的政府奖励“大韩民国大众文化艺术奖”今年的获奖者。李某获得的金冠在文化勋章中属于最高等级。即使将历届获奖者扩大到大众文化领域，2021年演员尹汝贞（76岁）首次获得了金冠勋章，李某是第二位。 李某在1959年以《十九岁的纯情》出道后，成为大众音乐的象征，也是韩国歌谣界的传说，一直受到国民的喜爱。她演唱的歌曲达2500多首。 李某表示自己对《冬柏小姐》、《岛村老师》、《大雁爸爸》等三首歌曲有特别的喜爱之情。李某说：“这三首歌曲一出来就大受欢迎，在此后20多年间经历了被捆绑成禁曲后再次解禁的过程”，“但是到现在为止，连一句歌词都没有忘记，因为感谢记得的粉丝们，所以不得不热爱。”这些歌曲在20世纪60年代被贴上“倭色浓厚”、“悲叹调”等标签，被指定为禁曲，直到1987年民主化以后才得以解禁。 李某强调说：“我作为延续传统歌谣的歌手感到自豪”，“在6•25战争当时失去家人，彼此艰难的时期，我们唱着传统歌谣，得到了很多安慰。”接着，她补充道，“希望后辈们也绝对不要忘记这种传统。” 在此次大众文化艺术奖上，1970年以东亚广播公司专属艺人的身份出道，在各种体裁中展开活跃声音演技的配音演员李根旭（77岁•音译）和1961年以KBS第一期公开招聘演员身份出道的演员郑惠先（81岁•原名郑荣子）将被授予银冠文化勋章。作词家梁仁子（78岁）、电视剧作家李焕庆（73岁）、歌手金秀哲（65岁）将获得宝冠文化勋章。此外还将进行总统、部长、国务总理的表彰。颁奖仪式将于21日下午6时在首尔中区国立剧场举行。

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