北韩被禁止展示国旗，决定放弃参加杭州亚残运会. October. 19, 2023 08:31. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 北韩决定不派遣代表团参加22日在中国杭州开幕的残疾人亚运会。因为他们从主办该大赛的亚洲残疾人奥林匹克委员会（APC，简称“亚残奥委会”）那里收到了“大赛期间任何地方都不能悬挂北韩国旗”的内容。随着北韩的缺席，APC45个成员国中只有44个国家（及地区）参加了此次大会。 APC相关人士18日通过北韩专门媒体《NK新闻》的采访强调：“北韩的缺席令人遗憾，但是我们应该遵守世界反兴奋剂机构（WADA）的方针。”2021年10月，WADA表示“无法确认北韩是否遵守反兴奋剂规定”，对除奥运会和残奥会（残疾人奥运会）以外的国际大赛上禁止北韩使用国旗和国歌，进行了处罚。这是针对北韩以新型冠状病毒感染症（COVID-19）流入为由阻止WADA检查人员入境而采取的措施。 北韩在杭州亚残运会时也根据这一处罚规定，不能使用国旗和国歌。但是，亚奥理事会（OCA）拥护北韩称“应该考虑新冠病毒全球性大流行这一特殊情况”，事实上使WADA的惩戒变得无力。WADA11日表示，北韩决定允许检查人员入境，但尚未解除处罚。

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