“ATACMS非常精准”，泽连斯基证实在实战中使用美国提供的武器. October. 19, 2023 08:31. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据悉，乌克兰向美国要求的陆军战术导弹系统（ATACMS•照片）已经交付，正在实战使用中。因为有可能攻击俄罗斯本土，担心会刺激俄罗斯而面露难色的美国此次秘密支援了乌克兰。有分析认为，上月北韩和俄罗斯在首脑会谈前后进行了武器交易，因此此举具有“针锋相对”的性质。 17日，乌克兰总统弗拉迪米尔•泽连斯基在例行演讲中表示：“特别感谢美国。我们与总统拜登达成的协议正在执行中。ATACMS非常准确。”美国有线电视新闻网（CNN）当天也报道说，乌克兰已经开始利用ATACMS攻击俄罗斯占领的乌克兰别尔江斯克和卢甘斯克的机场。 此前，泽连斯基总统上月21日在美国白宫与拜登总统举行会谈时曾表示，最需要战斗机和ATACMS。在此次会谈之后，美国政府发表的3.25亿美元（约4300亿韩元）规模的武器支援套餐中，没有包含ATACMS。美国担心乌克兰用ATACMS打击俄罗斯本土会导致事态恶化，一直不愿意提供支援。 在泽连斯基总统表明正式立场后，拜登政府也承认对乌克兰进行了ATACMS支援。白宫国家安全委员会（NSC）发言人阿德里安娜•沃森17日发表声明称：“针对最近俄罗斯展开的残酷进攻，作为保护乌克兰国民的支援之一，美国向乌克兰提供了ATACMS ”，“我们相信，这将极大地增强乌克兰在战场上的能力，且不会影响我们的军事战备状态。” 但是沃森发言人表示：“此次提供的ATACMS的射程比一般射程297公里短，为165公里。”要攻击俄罗斯本土，实际上时间很短。取而代之的是，在飞机上搭载在一个导弹、航空炸弹中整合数百枚“小型炸弹”的集束炸弹。 俄罗斯对此表示反对。俄罗斯驻美大使阿纳托利•安东诺夫主张称，美国向乌克兰秘密提供ATACMS导弹是一个严重错误，将造成极其严重的后果。

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