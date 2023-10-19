负责国政运营的执政党宣布“重返岭南党”. October. 19, 2023 08:31. . “议员们期望的革新？就是摆明了请公开推荐我的意思。” 国民力量党的一名首都圈议员11日对首尔市江西区区长补缺选举惨败后执政党发生的趋势做出了上述评价。从这种尺度来看，一周内像气球泄气一样消失的执政党的革新意志可能会成为更大的风险。 在区长选举以17.15%的得票差完败的第二天，执政党似乎面临悬崖边危机。执政党议员们表示：“中间阶层抛弃了我们。如果不进行革新，大家都会死掉。”这是因为，在2020年第21届议会选举中，当时参加江西甲、乙、丙的共同民主党候选人和国民力量党候选人之间的得票率差距（17.88个百分点），和这一次极为相似，让人想起了首都圈惨败的噩梦。面对被视为虚言症的“首都圈危机论”，国民力量党开始追究引领明年4月国会选举的金起炫体制的责任。但是，金起炫代表（党首）表示，“将更加粉身碎骨”，但没有道歉，也没有表现出自己会承担责任的样子。 13日惨败两天后，尹锡悦总统发出了关于首次补缺选举失败的信息。尹锡悦表示：“冷静、智慧地推进变化非常重要。”总统室核心相关人士传达了龙山（总统室）的意思说，“紧急对策委员会体制不是答案”。虽然打破有归责事由时不进行公推原则的金起炫领导层也明显存在问题，但总统室没有提及尹锡悦赦免补缺选举原因提供者金泰宇候选人的决定。执政圈相关人士表示：“皇帝向在自己提出的战斗中失败的角斗士竖起大拇指，难道不是要救活他的姿态吗?” 总统室的“指导方针”出台后，国民力量党在惨败三天后的14日出台了第一个收拾局面的方案。包括亲尹锡悦派核心事务总长李哲圭在内的8名任命职党务人员周六早晨全部辞职。金起炫和选举产生的最高委员仍然留在原地。在第二天、周日下午举行的议员全体大会上，111名议员中有90多人聚集在一起进行了4个半小时左右的非公开讨论，但始终没有脱离总统室的方针。虽然有30多人站在发言台上，但要求金起炫辞职的只有少数，最后决定维持金起炫领导体制。 第二天，在大邱、庆北两次当选国会议员的李万熙（音）被任命为事务总长。结果是，担任过尹锡悦总统候选人随行团长的李万熙担任了总管明年国会选举公推实务的党核心职位。金起炫前一天曾表示“以首都圈忠清为中心靠前安排”，但这一约定在一天后被推翻。然而，在议员全体大会上要求金起炫辞职的议员们，反而减少了公开“否决”金起炫的声音。在议员全体大会上传出的要求重新调整党与总统室关系的呼声，也不再有现任议员以实名出现。大家都忌讳用自己的名字发出不同的声音。 执政党的公推情况是，当选的岭南圈议员和要像竞选一样要进行激烈正式选举的非岭南圈议员比率为7比3。即便如此，执政党议员就算革新意志褪色也没关系，看着总统室的眼色说“摆明了请公开只公推我”的样子有点小家子气。负责国政运营的执政党宣称“放弃首都圈中立阶层”“重返岭南党”，将在明年国会选举中成为回旋镖。

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