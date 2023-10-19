离国会选举只剩下不到6个月的时间，但政改特别委员会对划分选区放手不管. October. 19, 2023 08:30. . 距离明年4月10日国会议员选举只剩下不到6个月的时间，处理选区划分和卫星政党问题等选举法的国会政治改革特别委员会仍处于停业状态。政改特委主管的选区划分工作，继今年3月超过第一次时限后，第二次时限（12日）也毫无收获地过去了。在选举日前1年确定国会议员选区的公职选举法条款实际上成了废纸。在这种情况下，即使从12月12日开始预备候选人登记，候选人也很有可能在不知道运动场在哪里的情况下进行“摸黑选举”。 更重要的问题是，本应先于选区划定问题的选区制和议员定额讨论完全没有进展。政改特委3月提出了3个“选区+比例代表”的改革方案，但后续讨论没有取得进展。在野党主张维持选区，在目前47个比例代表议席基础上再增加若干，但执政党干脆主张减少议员定额，双方处于平行线。3年前在第21届议会选举中被指为代表性小伎俩的比例卫星政党问题也是烫手山芋。朝野政党就卫星政党的存废问题，忙于追究政治上的利弊，至今未能找到切入点。 像这样，选举法协商的大脉络也没有确定，因此很难约定何时进行选区划分。中央选举管理委员会下属的选区划分委员会根据人口数的变动，将首尔钟路和中区合并等31个选区确定为调整对象，但反正这只是讨论的基底。朝野政党的讨论越是推迟，等到选举日临近之际，便有可能从党利党略的角度出发，出现撕扯选区的“选区改划”。 掌握选举法讨论决策权的朝野政党领导层正经历领导危机和司法风险，因此不能集中精力解决选举法悬案，也是原因之一。如果各党的公推矛盾浮出水面，选举法讨论可能会进一步被抛在脑后。但是，如果划分选区等仓促进行，不仅是在现场活动的候选人，也会让行使一票的选民们感到混乱。更何况，涉及选举法问题，每一件事都错综复杂，而且影响巨大，因此不能快刀斩乱麻地一刀解决。朝野政党领导层应该启动负责任的渠道，尽快讨论选举法相关争论焦点问题。

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