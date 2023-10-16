滞留在以色列的韩国国民等220人乘坐军用运输机回国. October. 16, 2023 10:14. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 14日，载有滞留在以色列境内的韩国国民和日本人等220人的韩国空军运输机抵达了首尔机场。政府在运输机上先安排韩国人的座位后，从人道主义角度出发，提议让日本人等外国人乘坐。韩日关系正常化后的今年4月，在北非苏丹发生的内战中撤出侨民的“普雷米斯作战”时，韩国政府也一起救出了日本人。 据外交部透露，14日上午，搭载韩国人、日本人、新加坡人等220人的空军KC-330“Cygnus”多功能空中加油运输机在京畿城南市首尔机场着陆。13日上午从韩国出发，14日凌晨2时15分在以色列特拉维夫本古里安机场着陆的该运输机上搭乘了81名长期滞留者和82名短期游客等163名韩国国民。 同时还搭载了45名日本人及其他们的家人6名以色列人和法国人等51人。6名新加坡人也登上了运输机。外交部相关人士表示：“即使搭乘所有要求回国的韩国国民，也还剩下80个左右的座位，因此韩国政府12日首先从人道主义支援的角度出发，提议搭乘日本驻以色列大使馆的相关人员等，与韩国相邻的他国国籍也搭乘了。” 据外交部透露，日本外相上川阳子15日上午在与韩国外交部长官朴振举行电话会谈时，对帮助日本国民和家属等51人回国表示郑重谢意，并表示如果发生类似情况，日本也将积极协助。上川外相向记者们表示：“真心感谢韩国政府的支援。”

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