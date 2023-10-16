美国：“朝鲜向俄罗斯提供1000个集装箱的军火援助”. October. 16, 2023 10:14. by 申圭镇记者、李清娥记者 newjin@donga.com、clearlee@donga.com. 美国白宫当地时间13日突然公开卫星照片，显示最近朝鲜和俄罗斯完成了1000多个集装箱的武器援助。这是美国罕见地先行公布，早在上个月朝俄首脑会谈在俄罗斯东方宇宙基地举行（13日）之前，朝鲜就向俄罗斯大规模运送弹药等军事装备。 据悉，韩国政府不仅关注朝鲜对俄提供武器援助，还关注俄罗斯向朝鲜提供尖端军事技术的情况。韩国政府高层相关人士就俄罗斯对朝援助表示：“有据推测的证据。”据悉，除利用船舶运输集装箱外，本月以来，朝俄边境地区从俄罗斯前往朝鲜的大型货物列车频繁出动。韩国政府认为，作为向与乌克兰开战的俄罗斯支援武器的代价，朝鲜很有可能得到了弹道导弹或战斗机等尖端武器相关技术和装备等援助。 ● 朝俄首脑会谈前大规模转移武器 白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比13日在新闻发布会上表示，“已经掌握了朝鲜向俄罗斯交付乌克兰使用的武器的情报”，并公开总共3张卫星照片。 照片中是9月7日堆积在朝鲜罗津港码头的约300个20英尺标准规格的海上运输集装箱通过船舶及列车运往俄罗斯的场面。照片还捕捉到了这些集装箱本月1日被运往距离乌克兰国境约290公里的俄罗斯西南部季霍雷茨克的弹药库的画面。据悉，季霍雷茨克是俄罗斯用于乌克兰战争所需的各种物资补给基地。 “美国之音”广播15日也报道说，民间卫星照片企业“行星实验室”12日的罗津港卫星照片上，长110米的大型船舶位于搬运集装箱时使用的大型起重机旁边。“美国之音”表示：“大型船舶首次在这里停泊是在8月26日。（从当天起的）14天里，停靠在此的长100米以上的船舶有4艘。” 上述情况证实，早在朝鲜国务委员长金正恩为与俄罗斯总统普京举行会谈而前往俄罗斯（9月10日）之前，朝鲜就向俄罗斯提供了武器，因此备受关注。韩美当局认为，朝鲜早在数月前就向俄罗斯运送武器，很有可能是以7月27日战胜节（韩国战争停战协定日）俄罗斯国防部长绍伊古访朝为契机，双方签订了有关援助武器的具体协定等，开始了大规模援助。 ● 韩美依靠人工情报掌握俄对朝军事援助情况 据悉，韩国政府与美国政府合作，通过卫星和人工情报等掌握了俄罗斯对朝支援的部分情况。约翰·柯比也解释道：“朝鲜可能是想获得战斗机、地对空导弹、装甲车、弹道导弹生产装备等军事物资和尖端军事技术。卫星还捕捉到了俄罗斯已经在朝鲜卸载集装箱的情况，也有可能是俄罗斯在初期交付了部分货物。”韩国政府一名高层负责人表示：“将继续寻找有关俄罗斯对朝援助的核心证据。” 有分析认为，随着美国全面公开朝俄武器交易的具体情况，今后以韩美日为中心的对朝对俄制裁合作将正式推进。白宫也表示，“俄罗斯向朝鲜转让所有技术、扩大朝俄间军事合作，会削弱地区稳定和核不扩散体系”，警告将追加制裁帮助朝俄间武器交易的势力，韩国外交部也表示“将研究追加措施”。 据悉，韩美日将于16日和17日在印度尼西亚雅加达举行的三国朝核问题首席代表磋商中，全面讨论包括制裁筹码在内的三国层面共同应对等问题。由于联合国安理会常任理事国俄罗斯掌握着否决权，因此三国今后很有可能通过友邦国之间重叠的独立制裁等应对朝俄军事合作，而不是靠安理会层面的制裁。韩国政府已于9月21日将与朝俄武器交易有关的朝鲜人和机构指定为单方面制裁对象。

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