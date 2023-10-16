内塔尼亚胡宣布“进入下一阶段在即”……伊朗警告：“强行发动地面战争，局面将无法控制”. October. 16, 2023 10:13. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 在以色列向巴勒斯坦武装团体哈马斯根据地加沙地带投入地面部队进入倒计时之际，以色列总理内塔尼亚胡当地时间14日身穿防弹背心来到了加沙边境地带的军事基地。同一天，以色列军队也宣布，“将联合陆海空军展开全方位的消灭哈马斯行动”。 对此，一直支持哈马斯的伊朗也表示，如果以色列不停止攻击，“事态将发展到无法控制”，暗示了介入战争的可能性。美国国务卿布林肯15日在沙特阿拉伯首都利雅得会见了沙特实权人物穆罕默德·本·萨勒曼王储，讨论了解决此次事态的方法。 内塔尼亚胡当天在军事基地与官兵一一握手，表示“下一阶段即将到来”，暗示即将投入地面部队。这是7日哈马斯开始进攻后，内塔尼亚胡首次访问军事基地。 以色列军队也发表声明称，“已进入三军联合进攻加沙地带北部”，宣布将剿灭哈马斯。这一声明是在以色列军队向加沙地带北部居民提出当天上午10点至下午4点的疏散时限结束后发表的。但是，由于一再空袭，道路等基础设施大部分被破坏，再加上大批逃生者蜂拥而至，在逃避过程中也出现了严重的混乱。 伊朗一再提及参战的可能性。伊朗外交部长阿卜杜拉希扬当天表示：“如果以色列进行地面战争，伊朗也将予以应对。”伊朗常驻联合国代表部也通过“X”（原“推特”）警告：“如果以色列方面的战争犯罪不中断，将处于无法控制的状态。”

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