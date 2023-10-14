美国国会机构：“朝鲜洲际导弹已达到使美国导弹防御系统失效的水平”. October. 14, 2023 12:11. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 美国国会战略态势委员会（CCSP）指出，朝鲜正在加快部署足够数量的核武装洲际弹道导弹，使美国的导弹防御体系失效。他还强调，美国要应对与中国、俄罗斯同时发动核战争的可能性。 该委员会当地时间12日发布检查美国对朝鲜、中国、俄罗斯、伊朗等战略威胁的准备态势并提出应对之策的报告。该委员会是根据去年《国防授权法》设立的跨党派委员会。 委员会的报告对朝鲜评价称：“持续扩张核战斗力、多样化，增加了对美国、同盟国、美军的威胁。在维持可能对韩国造成巨大损失的常规军事力量的同时，优先开发将核武器运送到更远的洲际导弹技术。”报告分析认为，朝鲜此举是为了保障金正恩政权的长期安全，同时在韩半岛占据军事力量优势。 该委员会特别指出：“朝鲜在2022年多次试射洲际导弹等，正在攻击性地扩张导弹能力。美国国防部提议尽快开发并部署新一代拦截器。”报告还说：“建议导弹防御局局长与北方司令部及战略司令部协商，决定应对朝鲜威胁所需的陆基拦截导弹和新一代拦截器的数量。” 委员会分析认为，中国和俄罗斯的威胁将在2027年至2035年加剧，并指出，到2030年代中期，中国的核武器将在数量上与美国持平，目前俄罗斯在所有国家中拥有最大的核力量。 委员会强调：“美国主导的国际秩序和守护它的价值正面临着中国和俄罗斯权威主义政权的危险。美国和同盟国应该同时做好阻止和击退两个敌对国家的准备。”路透社解释说：“这与目前美国的核武器体系足以阻止中国和俄罗斯的看法形成鲜明对比。”

한국어