殉职飞行员的哥哥作为国民飞行员飞上蓝天. October. 12, 2023 09:56. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国空军11日表示，殉职飞行员家属和越南籍归化者等4人最终被选为第9期国民飞行员。国民飞行员可以与空军飞行员一起乘坐国产飞机体验驾驶任务，从2009年起每隔一年选拔一次。 今年有2768人报名，突破历史最高竞争率（692比1）。入选4人中包括殉职空军飞行员的亲哥哥金钟燮（音，下同。49岁）。2005年7月13日，金钟燮的弟弟金钟秀少校在西部海域乘坐F-5战斗机参加夜间行动，途中殉职。金钟燮说：“想让在失去父亲的情况下仍然茁壮成长的侄子们记住父亲帅气的样子。” 李浩贞（41岁，女）2001年结婚时从越南移居到韩国，并于2007年入籍。此后，她担任银行职员和越南语讲师等职务，还获得了轻型飞机驾驶员资格证。她表示：“我想向多文化家庭展示克服语言、文化差距就能做任何事情的可能性，所以报了名。” 为脑肿瘤患者进行手术、治疗的神经外科医生金义贤（47岁）也被选中。他发表感想说：“我想通过挑战小时候的战斗机飞行员的梦想，给处于生死关头的患者们带来小小的希望。”大学生柳东贤（26岁）是2018年最年轻跑完撒哈拉沙漠、戈壁沙漠、阿塔卡马沙漠、南极等地展开四大极地马拉松后被载入吉尼斯纪录的青年。 他们将于21日在京畿道城南市首尔机场开幕的“首尔国际航空宇宙及防卫产业展示会2023”（首尔ADEX 2023）上，与空军飞行员一起乘坐T-50、FA-50等体验1个小时的飞行。他们计划从首尔机场起飞，经过太白山脉，到东海岸的正东津和三陟海岸，游览全国各地领土，在任务空域体验空中战斗、战术任务机动后返回。体验飞行后，他们还将获得象征空军飞行员的“红色围巾”和国民飞行员任命状。另外，空军还把驻韩美军第七空军第51战斗飞行团宣传军官米歇尔·张中尉（女）评选为“韩美同盟70周年名誉飞行员”。张的祖父是韩国战争时期作为韩国空军飞机维修兵参加战斗的参战勇士。

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