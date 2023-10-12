在学校学到的东西. October. 12, 2023 09:55. . 温斯洛•荷马是19世纪美国最优秀的画家之一。他在大城市纽约活动的36岁时，画了《甩鞭子Snap the Whip》（1872年•照片）。捕捉到乡村孩子们玩耍场面的这幅画与他在18世纪60年代热衷的战争画完全不同。荷马为什么突然选择孩子们作为画画主题呢？ 荷马在乡下长大，度过了幸福的童年。高中毕业后，他成为印刷工和杂志社插画家，此后几乎自学成为画家。在南北战争时期，他投入最前线，生动地描绘了战争的现场。以此为基础制作的油画在国立学院展出，受到了好评。但是战争画让他疲惫不堪。战争结束后，所有人都需要治愈的时期，荷马转向了唤起童年回忆的主题。这就是农村学校孩子们玩耍的场面。一群孩子正在田野里欢快地玩耍。后面看到的红色建筑是学校。后山一片绿色，田野里开满了花。孩子们正在玩“甩鞭子”的老游戏。抓住彼此的手不断掉，成为链子，互相抓住，坚持着奔跑。左边的两个孩子遗憾地被摔了出去。但是大家看起来都很兴奋。 当时，美国城市化进程加快，很多农民离开农村，因此，唤起人们对乡村的乡愁情绪的荷马的画作一经发表就大受欢迎。因为是画家自己最喜欢的画，所以以同样的主题画了多个版本。 意为学校的英语单词“school”来源于意为闲暇时间的希腊语“school”。学校原来是和同龄人边玩边学习的场所。画中的孩子们正在学习通过游戏相互依赖、合作、摔倒后重新站起来的过程。画家似乎想表达这样的思想，比起在狭小的教室里获得的知识，从游戏中领悟到的学习更有利于生活。

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