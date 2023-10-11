法国中锋吉鲁“临时客串GK”，并以守门员身份入选意甲本轮“最佳11人”阵容. October. 11, 2023 10:25. by 金培中 wanted@donga.com. 保持法国国家队A级比赛最多进球纪录的奥利维尔•吉鲁（37岁•AC米兰•照片）不是作为前锋，而是作为守门员入选最佳11人阵容。 9日，意大利足球甲级联赛事务局公布了2023~2024赛季第8轮最佳11人阵容，吉鲁的名字出现在了守门员的位置上。本赛季，吉鲁年龄已过35岁，但在7场意甲联赛中攻入4球。在上个赛季，他以13粒进球排在联赛射手榜并列第5位。他代表法国国家队出战125场A级比赛，攻入54粒进球，是队史射手王。 在前锋中属于正统中锋的吉鲁之所以能成为意甲本轮最佳守门员，是因为他在8日与热那亚队的比赛中坚守球门8分钟。吉鲁在当天比赛下半场第21分钟被替换上场。但是AC米兰队以1比0领先的下半场伤停补时阶段，首发门将麦克•麦尼昂被罚下场。他用膝盖攻击了正在争夺皮球的对方球员。 问题是AC米兰队本场已经用完了5个换人名额。最终AC米兰将麦尼昂的守门员手套和队服上衣交给了吉鲁。当天下半场给了15分钟的追加补时时间，而吉鲁客串守门员守了其中的8分钟。在比赛结束前1分钟，他还紧闭着眼睛飞身挡住了对方球员的射门机会，为球队保住了胜果。 保住一球领先优势直到终场哨响的吉鲁说：“我的身高（193厘米）在场上的本方球员中是最高的，所以球队把镇守球门的任务交给了我”，“阻止对方进攻的时候，和我自己进球时一样刺激。”

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