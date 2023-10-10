陷入“OTT大海”的釜山电影节……《Vigilante》等热门作品上映场次门票全部售罄. October. 10, 2023 08:02. by 崔智善 aurinko@donga.com. 正在举行第28届釜山国际电影节（BIFF）的釜山海云台区电影殿堂正中央悬挂着引人注目的超大型海报。这是将于下月8日公开的迪士尼+的电视剧《义务警察Vigilante》的海报。在电影庆典上最显眼的地方宣传在线视频服务（OTT）系列，让人切实感受到了OTT日益提高的地位。 今年BIFF在OTT系列栏目“On Screen”单元邀请了迪士尼+的《义务警察》、TVING的《运气好的日子》、《LTNS》、《竞选伙伴Running Mate》、Wave的《交易》等共5部韩国作品。作为OTT电影，Netflix的《毒战2》和《芭蕾舞女演员》被邀请参加“韩国电影的今天-特别首映单元”。受BIFF邀请的OTT作品上映场次门票全部售罄，观众反响热烈。 其中由刘智泰、南柱赫、李浚赫等主演的《义务警察》在BIFF中获得了最多的关注。该片讲述了白天是模范警察大学的学生，但一到晚上就变身为“义务警察”直接对犯罪者定罪的男人的故事，该剧改编自金奎森作家的同名网络漫画。 将于下月17日在Netflix公开的白钟烈导演的《毒战2》也备受期待。该片是2018年上映并吸引500万名观众的电影《毒战》的后续作品，讲述了前作结尾30天前发生的事情。吴承勋代替演员柳俊烈，卞耀汉代替已故演员金柱赫进行特别出演。演员韩孝周变身为知道毒品组织老板“李老师”的真面目后，负责善后工作的“重囚枷”角色。 预计将于下月24日在TVING公开的《运气好的日子》讲述的是平凡的出租车司机吴泽（李成民饰）载着出高价让带着去地方旅行的客人（柳演锡饰）时，意识到他是连环杀人魔后开始恐怖行车的故事。演员俞承豪的首部OTT挑战作品、Wave的《交易》讲述的是刚从军队退伍的青年李俊成（俞承豪饰）因赌博欠下巨额债务后，绑架了富二代的朋友而展开的故事。该剧共8集，本月6日公开了第1、2集。 今年秋天接连推出新作的OTT平台正在积极利用BIFF作为宣传作品的场所。在BIFF中，出演演员、制作团队在野外舞台上与观众见面的“开放脱口秀”环节共举行了12次，其中一半即6个是宣传OTT作品。每当演员俞承豪、全钟瑞、刘智泰、南柱赫登上舞台时，观众席上都会爆发出欢呼声。8日举行的亚洲文化信息大奖&全球OTT大奖（ACA&G.OTT）今年首次将招募内容范围从亚洲扩大到全世界。共接收了来自18个国家的215篇内容。迪斯尼+的热门剧集《超异能族MOVING》获得授予最佳作品的最佳创意奖。《超异能族》还包揽了最佳数码视觉特效（VFX）作品奖、最佳编剧奖（康草）、最佳男主角奖（柳承龙）、男新人演员奖（李正河）和女新人演员奖（高允贞）等众多奖项。 大众文化评论家金成洙（音）表示：“今后在电影节上公开OTT内容的倾向性将进一步强化。”他说：“OTT平台可以宣传内容，电影节可以确保大众性。观众也可以通过大屏幕与其他人一起观看OTT作品，因此电影和OTT内容的界限将会变得越来越淡。” 在BIFF期间，首次公开了包含歌手兼演员雪莉（本名崔真理）生前最后样子的纪录片《致真理》。该作品是原计划在Netflix公开的《Persona：雪莉》项目共5部中的一部，但雪莉在拍摄中的2019年10月突然离世。纪录片中的采访是她生前最后一次采访。电影3场放映的门票全部售罄。普通上映与否尚未确定。

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