中东危机导致油价和美元暴涨，防范“扩战风险”迫在眉睫. October. 10, 2023 08:01. . 由于巴勒斯坦武装派别哈马斯突袭以色列，中东局势陷入“零时钟”状态，忙碌的韩国经济也面临新的风险。国际油价在一天内暴涨4%，美元和黄金等安全资产集中投资等，全球金融市场呈现出不安的态势。随着地缘政治危机的扩大，本来就饱受高利率、高汇率、高油价“三高”现象的困扰的韩国经济可能会受到束缚，这种不安感越来越大。 9日，在纽约商业交易所，西得克萨斯原油期货价格盘中超过每桶88美元，比前一个交易日上涨4.7%左右。最近，在经济放缓的忧虑中停滞不前的国际油价再次回到上升趋势，预计会超过100美元。由于安全资产集中现象，美元呈现强势，韩元对美元汇率将上升到1400韩元的忧虑也越来越大。为了不让结束三天连休后开业的金融市场陷入不安感，需要周密的监督。 如果此次事态呈现出美国和伊朗的代理战局面并扩散，油价将不可避免地暴涨。特别是韩国去年中东原油进口在一年内增加近20%的情况下，价格负担可能会进一步加重。如果油价上涨，与冬季能源需求扩大相结合，会刺激物价。9月份消费者物价已经比去年同期上涨3.7%，油价再次动荡的情况下，物价管理亮起了红灯。 如果国际油价上涨，受能源进口额减少的影响，对连续4个月保持顺差的贸易收支也会产生负面影响。因担心通货膨胀而出现的美国高利率长期化和强势美元现象导致的高汇率也会增加家庭和企业的负担，使消费和投资萎缩。在中东投资的韩国企业的损失也令人担忧。这可能会抵消微弱的出口恢复趋势，使低增长的鸿沟进一步走深，因此有必要做好应对准备。 有一些人认为，此次事件对油价等产生的影响是有限的。过去以色列和阿拉伯之间的冲突大部分在短期内结束，除去第一次和第二次石油危机，油价也在短期暴涨后趋于稳定。但是现在放松警惕还为时过早。在去年2月开始的俄罗斯对乌克兰的进攻长期化后，谁也没有想到会遏制世界经济。要考虑到所有的可能性，彻底检查金融市场和实物市场的所有风险。

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