重启酒精测定后一个月内查获7名醉酒飞机驾驶员. October. 09, 2023 08:14. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 据悉，对因新型冠状病毒感染症（COVID-19）疫情而中断的航空从业人员重新开始展开酒精测定后，仅一个月内就查获了包括7名飞行员在内的30人。 8日，据国会国土交通委员会所属的共同民主党朴商赫议员室处得到的资料显示，在9月份一个月内，飞行员、客舱乘务员、维修师等共30人在酒精测试中被查获。相当于一天一个人。 按职业分类，机长和副机长等航运乘务员有7名，客房乘务员有19名，维修师有4名等。其中大韩航空最多，有11人，德威航空有7人，济州航空有6人，易斯达航空有3人。真航空、韩亚航空、仁川航空各有一人。特别是2名的血液酒精浓度超过了取消飞机驾照水准的0.08%。有进入公司没几个月的新晋职员，也有连续工作27年的从业人员。 飞行员和乘务员等航空从业人员在飞行、工作开始前要进行设置在营业场所的饮酒与否检查。因为，在飞机运行等方面，饮酒引发的事故有可能导致大型人员伤亡。如果不能通过酒精测试，就会被排除在工作之外。根据航空公司内部规定，还会受到惩戒。 航空公司从2019年开始对所有航空从业人员进行饮酒检查，但由于新冠疫情的扩散，2020年中断了。国土交通部于上月1日重新启动了酒精测试义务化程序。

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