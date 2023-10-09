“以色列版9·11”……时隔50年本国遭到突破. October. 09, 2023 08:14. by 开罗=常驻记者 金起润、华盛顿=常驻记者 文炳基 pep@donga.com、weappon@donga.com. 统治巴勒斯坦自治地区加沙地区的武装团体哈马斯在凌晨时段发动了全方位的空袭，以色列本土和防空网被攻破。这是继1973年埃及、叙利亚等国家突袭以色列的“约姆·基普尔战争”后，时隔50年再次发生类似事件，被评价为“以色列版9·11恐怖袭击”。在此次袭击中，以以色列“拦截导弹的导弹”闻名的低空防空网“铁穹”和一直以世界最高水平著称的情报机关摩萨德都束手无策。 以色列立即宣布“强烈报复”，正式宣布进入战争。支持哈马斯攻击的黎巴嫩武装团体真主党也加入了攻击以色列北部军事设施的行列，有人担心这会引发“新中东战争”。 当地时间7日上午，哈马斯最高司令穆罕默德·戴夫表示，“这是结束地球上最后占领的最大战斗日”，并宣布启动“阿克萨洪水”作战。据哈马斯电视台报道，从当天上午6时30分左右开始，从加沙地带向以色列中南部一带城市发射了7000枚导弹。同时，武装人员通过陆路、海上、天空入侵以色列内部，将平民、军人扣为人质。截至当天，仅以色列就有300多名居民在此次突袭中丧生，1500多人受伤。 以色列总理内塔尼亚胡在袭击发生一天后的8日发表声明称，“我们正在发动一场漫长而艰难的战争”，宣布正式进入战争。他还表示，“将把哈马斯所在的所有地方、隐藏的所有地方、活动的所有地方都变成废墟”，预告了彻底的惩戒和报复。以军随后对加沙地带进行了空袭。 国际社会认为，支持哈马斯、真主党等国家的伊朗和支持以色列的美国之间的代理战争有可能使中东的不稳定长期化。 美国总统拜登当天与内塔尼亚胡通电话并发表紧急演讲时表示：“美国与以色列同在。”他还说：“现在不是任何对以色列持敌对态度的政派通过此次攻击追求利益的时候。”这是针对一直支持哈马斯的伊朗有可能介入发出的警告。相反，伊朗则以外交部名义发表声明称，“这是巴勒斯坦人的权利”，拥护哈马斯。

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