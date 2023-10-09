允许高呼“韩文加油！”的自由吧！. October. 09, 2023 08:13. . 今天是第580个韩文日（韩国文字节）。韩文日不是纪念将英语“baseball”写成“야구（棒球）”的日子，而是庆祝能够写成“베이스볼（棒球）”的日子。即使没有韩文，baseball也可能成为野球、奉球或原封不动地保留英语中的垒球，在韩国很受欢迎。 虽然文字和语言是不同的概念，但由于没有以“珍惜和热爱纯韩语”为目的的纪念日，所以每年一到韩文日都会举行“使用土生土长的语言”活动。今年肯定也会出现“世宗大王看到最近公寓的名字，也会哭着走”的叹息报道。 如果说韩文日的社会版常客单品是公寓名字，那么体育版就是“加油”。也就是说，比起加油（fighting），应该使用“힘내자”、“아자（均为加油之意）”等纯韩语。几年前，某体育媒体评论员指出：“加油（fighting）是源自日本的国籍不明的用语”，“对于外国人来说，握着拳头说‘要较量一下吗？’可能会引起误会。” “金牌”不也是日本将汉字“金”和英语单词“medal”合二为一的国籍不明的单词吗？而且，加油（fighting）现在俨然是韩语单词。加油是国立国语院标准国语大辞典登载语，这是最“官方证据”。该词典名副其实地包含韩语标准单词。因此，该词典上连“苹果（apple）”这样简单的外语单词也没有。 另外，如果在谷歌输入“oppa fighting（哥哥加油）”，搜索结果就会超过438万个。维基百科上还专门设有说明韩语感叹词“paiting（파이팅）”的页面。在该页面上，“hwaiting（화이팅）”也是同样的解释。现在，我们生活在全世界人都承认파이팅（加油）是在需要鼓励和应援时使用的韩语单词的世界里。 英语成为全世界最有力量的语言的最大原因当然是因为母语国在全世界的影响力最大。第二个理由是从全世界的语言中积极吸收了词汇和语法。“番茄酱（ketchup）”来自汉语当中的汁，“洗发水（shampoo）”来自印地语，“tatoo（纹身）”来自波利尼西亚语。“chaebol（财阀）”也是英语单词。意为“好久不见”的“Long time no see”的根基来源于汉语。但是，就像“纯粹的韩国语”原来另有存在一样，我们老想往反方向走。 单词如果得到言众选择，就会生存下去，否则就会消失。《东亚日报》上首次出现“파이팅”一词是在1926年9月5日。在“4个俱乐部棒球联盟战”中只获得第3名的中央俱乐部主教练徐相九认为“加油不足”是失败的原因。意味着“俱乐部”的日式造词“구락부”在韩国语言生活中悄无声息地消失的过程中，“파이팅”继续生存下去是不是理由够充足了呢？所以在韩文日到来之际，请允许高喊“韩文加油！”。

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