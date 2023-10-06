“Macro”下载-实行仅需5分钟……演出预售-购物排名造假已成常态. October. 06, 2023 08:57. by 崔元英记者、周贤宇记者 o0@donga.com. Macro（宏）共享，鼠标Macro，键盘Macro…… 5日，东亚日报采访组将上述单词输入门户网站搜索窗口后，数十家共享Macro程序（反复持续进行特定作业的软件）设置文件的博客的链接被曝光。从免费共享Macro的博客下载程序，设定“无限点击”所需的时间还不到5分钟。 在中国杭州亚运会上1日进行的韩国-中国足球代表队8强赛时，门户网站Daum的“点击助威”参与数的三分之二（1988万次）被爆为宏程序，普通人也可以通过门户网站等轻松获得宏程序。 有人指出，从人气演出预售到大学听课申请、门户网站或网上购物中心排名造假等，韩国社会的“宏造假”已成常态。 ● 从门票预售到网络营销，宏使用不断扩散 宏程序在网络订票等很多人需要同时登录特定网站的情况下被恶意利用的情况很多。比如，宏程序被用作在所谓的“光点击”（快速按下电脑鼠标）竞争激烈的地方购买门票的捷径等。 像韩中战应援操作一样，单纯地只操作点击数的话，免费宏程序就足够了。但是，需要指定座位和结算的门票预售用宏根据网站安全水平，在网上以1万~3万韩元左右的价格销售。 通过打工进行“线上代购门票”的大学生刘某（19岁）说：“以10万~12万韩元的价格购买了防篡改弹窗出现的宏等量身定做的六七个收费节目，在购买多张预售竞争激烈的门票后进行倒卖”，“如果是人气演出的风水宝地，最多可以以每张门票50万~100万韩元的价格进行倒卖，收入非常可观。” 在点击数与收益直接相关的网络广告或购物领域，营销企业采取了更加巧妙的手法。考虑到在同一网址（IP地址）反复连接可能会引起怀疑，所以一起利用虚拟专用网络（VPN）启动宏指令。如果利用VPN，可以像一台电脑连接多个IP地址一样进行操作。另外，还可以伪装连接场所。据悉，此次“点击助威”在荷兰和日本使用了2个IP地址，广播通信委员会怀疑通过VPN隐瞒实际连接国家后，伪造了助威点击数。 最近业界也有言论称：“如果在宏程序中结合对话型人工智能（AI）ChatGPT，可能会大量留下像人亲自写的一样的回帖。” ● 专家：“应加强门户网站安全系统” 最近随着宏造假成为常态，“线上黄牛党”猖獗，用正常的方法很难买到门票，因此规定禁止线上黄牛党交易等的《公演法修订案》于今年2月在国会通过，将于明年3月实施。如果违反法律，将被处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下的罚款。另外，网上购物中心等也在加强保安程序，但由于手法日益提高，在切断宏指令方面存在不少局限性。 专家们一致认为，门户网站等多数人使用的网站有必要比现在进一步加强保安系统。东国大学国际信息保护研究生院教授黄锡镇（音）指出：“如果发现宏造假行为，可以以妨碍业务罪进行处罚，但实际上逮捕并起诉的情况并不多，多数人使用的门户网站有必要加强保安系统，使其能够感知和应对网络黑客的攻击。”

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