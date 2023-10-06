拯救人命的黑山岛鲸鱼的故事. October. 06, 2023 08:53. . 人是动物，是一种只有动起来才能存活的生物，难道是因为这个原因吗？一度沉寂的步行热潮再次刮起。一提到散步，首先想到的是济州偶来小道或登山，但是岛上也有很多适合散步的路。社团法人岛屿研究所建立“百岛百路”（100seom.com）网站，将分散在全国每个岛屿的道路中的100条代表性岛路连成一体，免费提供相关信息。因为政府部门和地方自治团体对用国民税金修建的道路置之不理，令人惋惜。在岛上可以一直看着大海行走，也可以品尝到岛上的土俗食物。 黑山岛有百岛百路中的第38条路线“七乐山路”。在红岛观光路上暂时光顾的人绝对不会知道这条路。从素沙里到上罗山城的7.1公里的七乐山路并不陡峭，而是平坦的山脊。在这条路上，还能听到岛上生活的宝物般的故事。 提起黑山岛，人们首先想到的是洪鱼（鳐鱼），但过去黑山岛也曾是鲸鱼之岛。日俄战争后，日本帝国主义掌握韩半岛海域捕鲸的垄断权后，40多年来在韩国海域捕获了1万头以上的大型鲸鱼，在黑山海域捕获的大型鲸鱼多达1446头。所以黑山岛有解体鲸鱼的“鲸鱼贩场”这样的地名，也有鲸鱼公园。在被认为是灵物而不捕鲸的黑山岛，鲸鱼肉文化也是从那时开始的。 但是，即使黑山岛有很多鲸鱼肉，也有绝对不吃鲸鱼肉的家庭。那就是住在这里的咸阳朴氏。据说，这是因为过去家中有人在大海陷入危险时，鲸鱼拯救了他们的生命。 某年冬天，朴氏家族的几口人在黑山岛西南海域作业时遭遇了旋风，陷入了危机。大家都趴在船舷上自暴自弃。但是突然以为一只鲸鱼靠近，消失在渔船下面，摇晃的船平静了下来。以为是阴间，抬头一看，发现发生了惊人的事情。曾进入船底的鲸鱼在背上托着渔船开始向黑山岛方向游去。鲸鱼在能看到素沙里村的地点放下船，盘旋几圈后游回了大海。海浪依然猛烈，渔船似乎要翻过来，鲸鱼又返回，将船放在背上游泳，最后把船放在海边附近后才消失。 乍听之下，这是令人难以置信的故事。但是笔者在黑山岛见到的朴氏族人和村民们异口同声地谈论了鲸鱼的恩德。岛上流传着不少这样的神秘故事。岛屿拥有了故事情节，而且被其魅力所吸引，人们更加喜欢黑山岛。 文化体育观光部最近将黑山岛选定为“K观光岛”之一，计划以《兹山鱼谱》和鲸鱼等为内容，促进岛屿观光。利用鲸鱼和人类共存的这种美丽故事资源，将黑山岛打造成鲸鱼生态之岛如何呢？希望今年秋天能来一场能够遇见这些美丽故事和风景的漫步岛路旅行。

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