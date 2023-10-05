良心的表情. October. 05, 2023 08:25. by 黃仁贊 hic@donga.com. 良心也会有表情吗？如果有的话会是什么样子呢？19世纪英国画家威廉•霍尔曼•亨特在表达感情方面非常出色。他以将抽象的良心视觉化描绘的《良心觉醒The Awakening Conscience》（1853年•照片）而闻名于世。 这幅画描绘了一对维多利亚时代中产阶级家庭室内的一对男女。是男人说错话了吗？女人坐在男人的膝盖上，猛地站了起来。乍一看，似乎是一对多情的夫妇暂时不和的场面。但是画中的各种象征却表现出了两人之间的婚外恋关系。与身穿蓝色正装的男性不同，女性穿着的是相当于内衣的白色家居服。女人左手戴了3个戒指，但无名指上却没有结婚戒指。所以男人到访现在藏起来的情妇的家里。男人给女人准备的房子虽然用钢琴和高级家具装饰得很豪华，但是因为没有整理好，显得十分混乱。挂在钢琴边缘的未完成的挂毯和滚落在地上的毛线暗示着不负责任和不诚实。左边的地板上扔着写有阿尔弗雷德•丁尼森的诗《眼泪，毫无意义的眼泪》的纸。这是一首歌唱逝去日子的悔恨的诗。后面的镜子告诉我们女人望着窗外的花园。 死的良心在被什么东西刺伤时就会复活。唤醒女人良心的是灿烂的春色。看到与阴暗、混乱的室内形成对比的明亮光后，似乎觉醒了。难道下定决心不再这样生活下去吗？甩开男人的怀抱站了起来。但是女人的表情很暧昧。本来画得表情相当痛苦，但买画的顾客不满意，要求画家修改，表情变得像现在这样含糊不清。 也许良心真正的表情也是这样的吧。因为有时候高兴，有时候痛苦，有时候害羞。不是高兴也不是悲伤，而是像那个复杂而又模棱两可的女人的表情一样。

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