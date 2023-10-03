纽约面对暴雨束手无策……道路积水严重有“爆发洪水的危险”. October. 03, 2023 08:31. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 上月29日上午8时30分。通往美国纽约市拉瓜迪亚机场的单向4车道道路一侧的排水口开始如喷泉般涌出水来。由于每小时降雨量超过50毫米，水位瞬间上涨，道路几乎被淹没。记者乘坐的出租车等车辆只能向路边移动，排成一排慢慢向前移动。司机拉齐亚困惑地说：“这种经历还是第一次”，“不知道该怎么摆脱。” 在附近的车辆仍然惊慌失措的情况下，过了30分钟，手机才收到当局的灾难警告信息，称“有可能会威胁生命的洪水危险，所以尽量不要移动。”而这时大部分上班族、小学、初中、高中学生已经开始上班和上学了。当天，仅纽约市就有150多所学校遭受水灾。 在此期间，曼哈顿、布鲁克林、皇后区等纽约市各处的地铁站和道路被水淹没。拉瓜迪亚机场的A航站楼因进水被全面关闭。同一天晚上11时左右，好不容易才开门，但部分乘客赤脚经过浸水区域的场面出现在社交媒体上。 肯尼迪国际机场一带一天内的降水量也多达203毫米。以9月份为准，这是自1948年以后75年来降雨量最大的9月份。因此，数百个航班被取消或推迟。同样降雨量达127毫米的曼哈顿中央公园内的动物园里，一只海狮逃到笼外的浸水地区后被捕。 在177毫米的暴雨集中的布鲁克林，半地下公寓、饭店等都受到了直接浸水的打击。纽约餐饮企业QB Hospitaly的托尼•朴社长说：“虽然布鲁克林卖场是新建筑，但因为到处溢满了水而不得不停止营业。” 纽约市市长艾瑞克•亚当斯直到当天中午12时才召开记者会，宣布进入紧急状态等，一贯采取“马后炮”的应对措施，受到了批评。家住布鲁克林家中有子女在曼哈顿上高中需坐地铁走读的一位家长对记者诉苦说：“不能理解为什么因为已经到了创纪录洪水的状况，学校方面还不停课？如果排水系统的改善需要时间，哪怕是警告系统，也应该正常启动。” 据《纽约时报》（NYT）报道，目前纽约市的排水系统每小时只能处理1.75英寸（约44.4毫米）的降雨。但是，当天每小时持续降下2英寸以上的暴雨，使各地都遭受了近200毫米的暴雨。纽约州州长凯西•霍克尔同月30日表示：“不幸的是，暴雨正在成为‘新常态’（new normal）。”

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