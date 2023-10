歌手Yangpa:“抒情歌到此为止……想通过摇滚和粉丝见面”. October. 03, 2023 08:30. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “我也知道Yangpa这个内容现在会让人产生一种乡愁的感觉。重新回到现在进行时,这应该就是我的课题吧?” 上月27日,在首尔麻浦区一家咖啡厅见到的歌手Yangpa(原名李银瑨•44岁)这样说道,露出了尴尬的笑容。Yangpa将于14日和15日在首尔江西区LG艺术中心举行时隔2年的单独演唱会《Awakening》。对此她表示:“比起前辈歌手或老歌手的感觉,我更想成为一直在身边的人,但没能做到”,“现在想重新开始试一下看。” Yangpa1996年以正规1辑《Yangpa》出道,凭借主打歌《毛孩子的爱情》获得了大众的喜爱。但是发表正规3辑《青蛙 莲花池里的…飞翔》(1999年)之后升入美国伯克利音乐学院,与经纪公司发生纠纷,频繁出现活动空白。Yangpa在接受采访期间一直显得焦虑不安,她表示:“感觉在演出中要唱的歌曲不足。应该尽快制作出更多新的歌曲。” 此次演出的企划主题是移居到行星“Awakening”的Yangpa与在那里遇到的音乐伙伴们开始新的篇章。“Awakening”是着眼于圣经中“要时刻保持清醒”的句子,对现在的Yangpa来说就像信条一样。Yangpa说:“我本来就很喜欢摇滚,所以这次演出尝试了很多摇滚的编曲。希望大家能愉快地享受。” 当记者要求选出“像疼痛的手指一样的歌曲”时,她选择了正规5辑《The Windows Of My Soul》(2007年)之后的所有专辑。Yangpa说:“我认为从那时到现在的时间是‘逝水年华’。”因为虽然《爱情…那是什么》等热门歌曲不少,但是感觉Yangpa独有的唱法和认同感变得模糊了。正在准备今年单曲、明年上半年发行迷你专辑的她说:“现在想尝试所有想做的事情。”对于具体歌曲方向,她表示“应该不是抒情曲”,惜字如金。 作为音乐人,她将继续进行新的挑战。今年6月,Yangpa创立了“SuperPick”平台,为独立歌手和粉丝们举行了小型演出。她说:“很多朋友擅长音乐,但没有得到过制度圈的帮助或自己无法进行营销。过去的我也一样,想对其有所帮助,所以就这样开始了。如果与现经纪公司的合约到期,我想成立单人企划公司,继续运营这个平台。”

한국어