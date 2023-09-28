检方全方位搜查两年和申请拘捕李在明遭驳回. September. 28, 2023 09:30. . 韩国检察机关就柏岘洞开发事业特惠及双铃集团对朝汇款疑惑，申请针对共同民主党代表（党首）李在明的拘捕令，昨天凌晨被法院驳回。法院表示：“综合保障嫌疑人防御权的必要性和毁灭证据的忧虑程度等，很难认为有必要拘留。”检方以大庄洞开发疑惑为开端，对李在明进行了两年的全方位调查，但未能确保将其拘捕。 始于2021年9月的大庄洞疑惑调查的核心，是李在明是否给予特惠、让民间业者获得了约8000亿韩元的不正当利益。检察机关就大庄洞及慰礼新城开发疑惑、城南FC赞助金疑惑，今年2月针对李在明申请了拘捕令。对现任第一在野党代表申请拘捕令，这在宪政史上尚属首次。随着国会在多数党共同民主党主导下否决逮捕同意案，拘捕令被自动驳回，李在明因这些嫌疑一直受到不拘留起诉。 此后，检察机关将调查焦点放在了柏岘洞及双铃集团相关疑惑上。检方认为，由于给柏贤洞开发商提供特惠，给城南城市开发公社造成了约200亿韩元的损失；在担任京畿道知事时，为了自己访朝等，让双铃方面向朝鲜捐赠了800万美元。检方还指控李在明涉嫌散布虚假事实，在接受审理期间要求证人提供虚假证词。随着此次逮捕动议案在国会获得通过，法院对拘捕令进行了审查。 法院认为，柏岘洞开发疑惑缺乏李在明参与的直接证据，双铃对朝汇款中李在明是否共谋参与也有争论的余地。同时，法院认为难以认定毁灭证据的可能性。过去两年里，检察机关就大庄洞、柏岘洞、城南FC、双铃等相关各种疑惑展开调查，投入超过50人的检察官，对李在明进行了6次传唤调查，据说还进行了超过300次的扣押搜查。展开全方位拖网调查之后还证明不了拘留的必要性，有过这样的先例吗？ 检方以“司法部是不是有政治上的考虑”为由，将拘捕令被驳回归咎于法院，真是窘迫。不过，拘留与否只是调查的一个过程，有罪无罪有待今后的审判决定。检察机关此前曾多次强调，对李在明的嫌疑握有多数证据。如果检察机关不能在法庭上出示可靠的物证和法理，证明其嫌疑，将不可避免地受到“确属无理调查”的批评。

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