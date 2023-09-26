韩国肺癌患者去年达11万人，激增28%……原因是高龄化. September. 26, 2023 07:56. by 李知云记者 easy@donga.com. 据统计，去年因肺癌接受诊疗的患者超过了11万人。国民健康保险公团25日公布的统计结果显示，2022年因肺癌在医院接受治疗的患者有11.6428万人。与2018年的9.1192万人相比，肺癌患者4年间激增27.7%。 和其他癌症一样，肺癌是年龄越大患得越多的疾病。因为长期暴露在吸烟、饮酒、不良饮食习惯等致癌因素中，发病的可能性就越高。实际上，去年肺癌患者中有84%是60岁以上的高龄者。特别是70多岁的肺癌患者最多，占全体的34%。对此，专家们认为，最近肺癌患者呈增加趋势也是因为我国社会的高龄化倾向。 传统上，肺癌多发生在吸烟率相对较高的男性身上。去年全体肺癌患者中有7.0564万人是男性，比女性（4.5864万人）多出2.5000万人左右。但是，女性肺癌患者最近4年的增加率为36.5%，高于男性（22.5%），这一点令人担忧。有分析认为，虽然男性吸烟率逐渐减少，但女性的吸烟率停留在6%至7%的最近趋势可能产生了影响。 随着患者的增加，肺癌患者的诊疗费也在增加。去年肺癌患者的健康保险适用诊疗费共达1.2799万亿韩元，比2018年的9150亿韩元增加了39.9%。去年用于治疗一名肺癌患者的平均费用为1099万韩元。 健康保险一山医院呼吸器官过敏内科教授李尚哲（音）表示：“肺癌死亡者约80%是由吸烟引起的。肺癌发病可能性与一生吸烟的数量和时间成正比增加，因此尽快戒烟非常重要。”

한국어