从明年开始，将纪念在义务服役中殉职的军人和警察等. September. 25, 2023 08:59. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 从明年开始，4月第四个星期五将被指定为纪念为国家义务服役后殉职的军人、警察、消防官等的日子。 行政安全部24日表示，将从21日开始到下月31日为止，立法预告将“殉职义务军警日”指定为政府主管纪念日的“各种纪念日等相关规定”修订案。殉职义务军警是指为国家义务服务时殉职的现役军人和义务警察、义务消防员等。 纪念日是4月第四个星期五，主管部门是国家报勋部。行政安全部相关人士表示：“思念先于自己离开人世的子女的父母们在家庭之月（5月）最辛苦。在此之前，我们根据慰问他们的宗旨确定了日期。”如果被指定为政府主管纪念日，主管部门可以举行全国性的纪念仪式，并规定周或月举行相关活动。以今年6月末为基准，在国家报勋部登记的殉职义务军警达到了1.6414万名。

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