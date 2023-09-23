拜登：“向乌克兰追加支援4340亿韩元规模的武器”. September. 23, 2023 08:08. by 趙은아 achim@donga.com. 面对持续1年零6个月的乌克兰战争，美国国内的疲劳感正在加大，美国总统拜登向时隔9个多月再次访美的乌克兰总统泽连斯基承诺了4340亿韩元规模的破格性支援。但共和党强硬派却向白宫发送了“停止战争支援”的书函等，反应冷淡。 拜登和泽连斯基当地时间21日在美国华盛顿白宫举行首脑会谈，讨论了军事支援乌克兰问题。这是两国首脑自去年12月以来时隔9个月再次在白宫举行会谈。拜登在会谈结束后表示：”俄罗斯总统普京虽然认为可以挫败帮助乌克兰的世界国家的意志，但这是错误的。我们仍然与乌克兰在一起。”他还表示：“我们将继续与同盟及伙伴国一起提供帮助乌克兰收复领土的武器体系。” 拜登当天宣布了向乌克兰追加提供3.25亿美元（约4340亿韩元）规模的武器援助的政策。美国之前决定援助的艾布拉姆斯战车也将从下周开始交付乌克兰。另外，为加强能源基础设施防御力量，美国的援助项目还包括鹰式地对空导弹等。不过，美国没有提供乌克兰迫切希望援助的ATACMS地对地战术导弹。泽连斯基再次感谢拜登和美国，称“这是对我国军人十分必要的一揽子计划”。 乌克兰今年6月开始大规模反击后，没有取得大的成果，泽连斯基在急需美国军事援助的时候访问了美国。拜登虽然向国会申请了240亿美元（约32万亿韩元）规模的追加援助乌克兰案，但共和党强硬派议员由于对战争长期化不满，表示强烈反对。据美国国会专门媒体《国会山》报道，在野党共和党参众两院至少24名议员致函白宫，反对向乌克兰战争提供追加援助，并要求解释支援资金用在何处。共和党籍众议院议长麦卡锡21日曾拒绝访问华盛顿国会的泽连斯基在众议院进行演讲。

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