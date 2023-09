现代汽车25年间向美国财团捐赠,用于帮助小儿癌症患者. September. 23, 2023 08:07. by 金在亨 monami@donga.com. “我想帮助创造不受儿童癌症侵害的自由世界,给与病魔抗争的儿童带来希望。” 这是现代汽车集团会长郑义宣21日(当地时间)在美国华盛顿罗纳德•里根大厦举行的“Hyundai Hope On Wheels(车轮承载着希望)”纪念活动时发表的欢迎致辞。现代汽车进行的支援患有小儿癌症的患儿的治疗和福利、治疗后生活的项目,今年迎来了25周年。 包括郑会长在内,张在勋(人名音译,下同)、申载源、何塞•穆尼奥斯社长等现代汽车职员参加了当天的活动。参议员汤姆•科顿、众议员迈克•凯利等美国议会议员和包括驻美大使赵显东在内的主要国家大使也参加了此次活动。另外,由战胜小儿癌症的孩子们组成的Hope on Wheels儿童宣传大使和医院相关人士也参加了此次活动,增添了活动的意义。 现代汽车为了帮助小儿癌症儿童,联合美国经销商于1998年成立了Hope on Wheels财团,正在支援小儿癌症相关医院和研究机构。其目的在于,支援美国儿童死亡的主要原因—小儿癌症的研究和治疗,为小儿癌症的终结做出贡献。 以基金规模为准,Hope on Wheels是美国三大小儿癌症相关财团。加上今年的2500万美元(约334亿韩元),现代汽车向Hope on Wheels捐赠的累计金额达到了2.25亿美元(约3005亿韩元)。现代汽车经销商每销售一辆汽车就积累一定金额,现代汽车以增加捐款的形式运营。全美有830多家现代汽车经销商参与其中。到目前为止,在美国治疗小儿癌症或研究治疗剂的175家医院及研究机关的约1300个项目得到了Hope on Wheels的支援。 郑会长在活动前一天的20日还访问了美国职业棒球华盛顿国民队的主场。当天,担任Hope on Wheels宣传大使的小朋友们在比赛之前作为开球者出现在球场。郑会长在会上强调表示:“现代汽车在‘为人类的进步’的蓝图下,正在致力于产品革新、履行企业的社会责任等为全世界可以做的正确的事情”,“从这个意义上来说,现代汽车珍视的活动之一就是Hope on Wheels。”

