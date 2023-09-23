金正恩拒绝粮食援助的军事野心……要向普京施压，防止出现误判. September. 23, 2023 08:06. . 朝鲜国务委员长金正恩日前结束了对俄罗斯的奔忙访问。他乘坐专用列车行驶2700公里到达俄罗斯国境，仅在俄罗斯境内就移动多达4200公里。如果加上再次返回平壤的距离，十天九晚共超过1万公里。韩国政府高级官员惊讶地表示：“金正恩好象是一边在列车上睡觉，一边消化了全部日程。对于饱受成人病困扰的金正恩的健康，急需重新评价。” 此次访俄之前，韩美情报部门的视线集中在朝俄军事合作的可能性上。需要核潜艇、卫星等俄罗斯尖端技术的朝鲜和迫切需要朝鲜拥有的炮弹等常规武器支援的俄罗斯的立场相吻合，有人担心这将成为朝俄军事合作的序幕。 金正恩似乎很是享受这种夹杂着忧虑的视线，从访问场所开始就选择了让人联想起军事合作这一关键词的地方。在东方宇宙基地举行朝俄首脑会谈后，金正恩前往工业城市康索莫尔斯克阿穆雷参观了战斗机工厂。他还视察了克涅维奇军用机场和海参崴太平洋舰队。金正恩2019年首次访俄时，大批经济外交人士随同前往。但在此次访问中，金正恩带上了一大串军方实权人物，朝鲜媒体还展示般地对此作了公开报道。不仅如此，朝鲜官方媒体还播放了金正恩访俄的纪录片。 朝俄完全没有公开此次首脑会谈的内容。不过，朝鲜的武器援助早在此次访问之前就已开始。几个月前，大量武器从朝鲜手中流入俄罗斯。最近两国还被发现，甚至干脆签订协定、正式交换了武器。 朝鲜的武器支援动摇了乌克兰的局势。这可能会引发美国等国际社会对朝、对俄超强硬的应对。不过从韩国的立场来看，朝鲜从俄罗斯收受某种东西的场面更令人担忧。只要俄罗斯稍加帮助，朝鲜就可以立即实战部署今年两次失败的侦察卫星，还可以确保再次进入和多弹头等洲际弹道导弹核心技术，核动力潜艇的建造时间也可以大幅提前。 俄罗斯向朝鲜发送武器说明书的具体情况尚未浮出水面。也有分析认为，普京热情地邀请金正恩，已经送出了“收到炮弹的回礼”。了解俄罗斯情况的韩国政府人士预测：“安装在侦察卫星上的隐形眼镜说不好会给，但敏感的技术（俄罗斯）也不会轻易交给朝鲜。” 但还是令人不安。如果乌克兰战况变得不利，更迫切需要一枚炮弹，普京完全有可能交出“禁绝”的技术。虽然朝鲜不断出现饿死者，但金正恩此次拒绝了俄罗斯的人道主义援助意向。这是要先得到军事技术援助的露骨野心。 韩国政府对韩俄关系的管理变得比任何时候都重要。一方面要与美国等国际社会合作施压，另一方面也要考虑启动高层渠道等独立的外交接触时机。韩国政府一名核心官员表示：“现在是时候寻求压力和管理的黄金平衡了。”因为如果对普京置之不理，稍有不慎就会眼睁睁地看着他把黄金钥匙交给金正恩的场面。

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