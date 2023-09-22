凯恩攻城拔寨，金玟哉卖力防守……拜仁在与曼联的进球大战中笑到最后. September. 22, 2023 08:38. by 金正勋记者 hun@donga.com. 金玟哉（27岁）在身穿拜仁慕尼黑（德国）队服首次出战的欧足联（UEFA）冠军联赛比赛中打满全场，为球队的胜利做出了贡献。 21日，拜仁队在2023~2024赛季欧冠联赛小组赛A组首轮主场迎战曼联队，最终以4比3获胜。作为中后卫首发出场的金玟哉在拜仁队的4名后防线球员中表现出了最突出的竞技能力。金玟哉从足球统计专门媒体《Sofa Score》那里获得6.8分，从《Foot Mob》那里获得了6.7分的评分。他在4名拜仁队后卫球员中评分最高。当天，金玟哉创下了6次抢断记录，也是两队中最多的。118次触球是队内最多的。传球成功率高达92%。 身穿拜仁慕尼黑队队服完成欧冠联赛首秀的哈里•凯恩当天攻入1球，助攻1次，为球队的胜利增添了力量。凯恩在上半场第28分钟助攻勒罗伊•萨内率先攻入一球，并在下半场第8分钟攻入将比分改为3比1的点球。《Sofa Score》赛后给凯恩打出了两队所有球员中的最高评分8.5分。 拜仁队凭借当天的胜利，将欧冠联赛小组赛不败记录增加到了35场。拜仁在这35场比赛中，包括最近的14连胜在内，取得了32胜3平的成绩。拜仁最后一次在欧冠联赛小组赛中失利是在2017年9月与巴黎圣日耳曼（法国）的比赛。当时球队以0比3输掉了比赛。 曼联队在今年夏天的转会市场球员引进竞争中输给了拜仁队，接着在本赛季欧冠联赛首场比赛中也败给了拜仁。在赛季即将开幕之际，曼联队比拜仁队先加入了当时还在那不勒斯队（意大利）效力的金玟哉的引进战。曾效力于托特纳姆热刺队（英格兰）的凯恩的引进战也是如此。但是曼联队最终谁也没能带走。 另外，C组所在的那不勒斯队当天以2比1战胜了布拉加队（葡萄牙）。

한국어