执政党：“李均龙”VS在野党：“不合格”……国会批准大法院院长的前景不明. September. 22, 2023 08:37. by 金埈馹 jikim@donga.com. 关于大法院院长候选人李均龙（照片）的人事听证经过报告21日被采纳。报告同时记录了执政党的“合格”和在野党的“不合格”意见。朝野政党在当天举行的全体会议上没有提交对李均龙的任命同意案。这一任命同意案最早将在25日的全体会议上进行表决，但预计将根据占据过半数议席的共同民主党的最终判断决定是否任命。 国会人事听证特别委员会当天上午在国会召开全体会议，在会议5分钟后表决通过了对李均龙的人事听证经过报告。执政的国民力量党表示，“李候选人是约30年来在全国各地法院执行多种领域审判业务的正统法官，他坚持认为，相比与特定人的交情关系，更应该遵循法官的责任——法律的支配”，提交了“合格”的意见。相反，在野党则表示，“李候选人作为法官，被提名为大法院院长候选人，相比能力和资质，更是因为他与总统的亲密关系”，表明了“不合格”的意见。 人事听证特委会议结束后，国会议长金振杓与国民力量党院内代表尹在玉、共同民主党院内代表朴光温经过会谈，决定当天不向全体大会提交任命同意案。尹在玉表示：“各党有必要进一步收集舆论。”两党院内代表均表示：“正在协商于25日处理任命同意案。” 但共同民主党院内领导层相关人士表示：“无论何时进行表决，都会否决。”大法院院长的任命，需要过半数在籍议员出席、过半数出席议员赞成。因此有观察人士认为，大法院院长空缺事态有可能成为现实。大法院院长金明洙的任期截止到24日。如果25日李均龙的任命同意案被否决，总统室就要在大法院院长空缺的情况下寻找新的人选。如果大法院院长任命同意案不能在全体会议上获得通过，将成为继1988年大法院院长候选人郑基承之后，时隔35年再次被否决。

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