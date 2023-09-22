“人类50万年前用木头制造构筑物并定居生活”. September. 22, 2023 08:37. by 池民九记者 warum@donga.com. 欧洲研究人员在非洲发现了支持人类在约50万年前用木头制造构筑物并定居生活的事实的证据。 英国利物浦大学教授拉里•巴兰姆等参与的国际研究组20日（当地时间）在国际学术杂志《自然》上刊登了上述内容的研究结果，并表示：“在非洲赞比亚的卡兰博瀑布（The Kalambo Falls）发现的该构筑物可能是最早使用木材的事例。” 研究组在2019年首次发现了看似古代人类使用的原木棍。原木上有凹槽，周围还散落着其他木雕。使用新开发的发光年代测定法，确认了这是现代人类出现之前的约47.6万年前就存在的木材。研究组推测，当时人类用石斧砍掉树木后，将其加工成捆绑在一起。巴兰姆教授表示：“这可能是帮助（人的）脚、食物、柴火等保持干燥的构筑物的一部分”，“如果遗址上留下石头、骨头等更多的木头遗物，就可以使用‘木材时代’的表述。” 木材等有机物质的分解一般需要数千年时间。此次研究组发现的木材构筑物得益于被水淹没的堆积物，即使过了数十万年也能维持原来的状态。沙子和泥土等阻止了诱发木材腐蚀的氧气或微生物的接近。 研究组认为，利用木材构筑物的很有可能是比智人（Homo sapiens）更古老的人类祖先海德堡人（Homo heidelbergensis）。 据《纽约时报》（NYT）报道，将木材用于结构性建筑的最古老的事例是在英国某湖中发现的9000年前的木板。《纽约时报》指出：“此次发现大大提前了人类结构木工技术的历史。”

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