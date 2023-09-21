克林斯曼主教练因“在家办公”引发争议，入境5天后再次出国. September. 21, 2023 08:16. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国男子国家足球代表队主教练尤尔根•克林斯曼（59岁•照片）出国了。这距离在英国进行2场A级比赛（国家队对抗赛）后回国仅过了5天。 20日，据大韩足球协会透露，克林斯曼主教练于前一天去了其位于美国加利福尼亚州洛杉矶的家。足协相关人士表示：“克林斯曼主教练将在下个月国内举行的A级比赛日程之前，去美国家里收拾行李，处理好个人业务后，将于9月末再次回国。”克林斯曼是德国出身，拥有德国和美国双重国籍。克林斯曼教练将会从美国前往欧洲，检验在欧洲联赛踢球的国家队选手们的竞技水平。 克林斯曼主教练结束了英国A级比赛的2连战，于14日回国。当初，他打算从英国直接前往德国观看效力于德甲联赛的金玟哉（拜仁慕尼黑）的比赛。但是克林斯曼主教练在所谓的“在家办公”导致的不诚实争议愈演愈烈后，改变了计划，来到了韩国。入境后在国内停留，并于16、17日两天里亲自观看了职业足球K1联赛的比赛。K1联赛的比赛将在本周末和下周末举行。克林斯曼于2月27日被任命为国家队主教练，9天后的3月8日来到了韩国。此后过了6个月，他在韩国停留的时间仅为73天。 “克林斯曼号”国家队将于10月13日在首尔世界杯体育场与突尼斯队进行A级比赛，17日在水原世界杯体育场与越南队进行A级比赛。

한국어