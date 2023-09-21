技术泄露审判44%，三年间一直处于“一审中”. September. 21, 2023 08:15. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 13日，涉嫌向中国泄露SK海力士的半导体DRAM相关核心技术的合作企业副总经理申某（59岁）在一审判决中被判处有期徒刑1年。这距离申某2021年1月被移交审判，已过去2年零8个月的时间。而刑事案件一审判决平均只需要5~8个月。业界指出，即使考虑到技术泄露事件的特殊性，审判时间也太长了。申某的辩护律师也抱怨道：“因为有很多争论点，而且是专业的技术领域，所以很难向审判庭说明，但是连法官也数次更换，审理时间变长了。”实际上，审理该事件的首尔中央地方法院刑事25-3部在本案起诉后，审判庭的构成发生了三次变化。 据调查，法院对技术泄露犯罪的10件一审审判中，有6件审判时间超过了1年。如果法院判决被推迟，产业界就会推迟相关应对，有可能发生第二次损失。有人指出，在全球市场上，确保尖端技术的战争正在激烈展开，但国内司法系统却始终无法匹配。 据韩国希望议员梁香子（音译）20日从大法院收到的《违反产业技术保护法的相关法院未结案件现状》显示，以今年6月为准，正在进行一审的79人中，有35人（44.3%）被起诉后超过了2年。如果加上超过1年的13人（16.5%），超过60%。 如果审理时间超过2年，法院会将其分类为“长期未结”案件。审理时间超过2年的被告人人数，从2021年末的12人增加到去年年末的19人，今年6月增加到35人，呈现出逐渐增加的趋势。标准改为1年时，从2021年末的28人增加到今年6月的48人，增加了20人（71.4%）。 韩国知识产权研究院院长孙承宇（音译）表示：“审判时间越长，受害企业的技术就越容易暴露在泄露风险中，成为相当大的经营威胁”，“韩国也应该像美国、日本等一样，加强国家机关的知识产权相关专业力量。”

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