今年税收缺口达59万亿韩元，误差率14.8%创历史新高. September. 19, 2023 08:49. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 政府正式公开了今年59万亿韩元的税收漏洞。这与制定今年预算时提出的预测值相差14.8%。仅从税收不足的情况来看，这是历史最大的误差率。政府的方针是，通过基金闲钱等，在不编制追加更正预算的情况下，来填补税收缺口。 企划财政部18日表示，对今年的税收进行重新推算的结果显示，国税收入预计为341.4万亿韩元。这比编制今年预算时预测的400.5万亿韩元少了59.1万亿韩元。税收误差率高达14.8%，是自1990年税收相关统计电算化以来，以税收亏损为基准的最大误差率。 特别是，随着企业的营业利润急剧减少，法人税将比现有的估算减少25.4万亿韩元（24.2%），仅为79.6万亿韩元。据推算，受资产市场萎缩等影响，转让所得税和继承赠与税也将分别减少12.2万亿韩元（41.2%）和3.3万亿韩元（19.5%）。 随着税收不足成为现实，中央政府给地方自治团体的地方交付税和给17个市道教育厅的地方教育财政交付金也将减少23万亿韩元左右。因为以上交付金需要自动扣除国内税的40%左右。 政府计划，在不发行国债的情况下，用24万亿韩元左右的基金来填补税收缺口。另外，还将灵活利用去年税金中未使用剩下的约4万亿韩元的税金。

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