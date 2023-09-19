俄罗斯把“自杀式无人机”作为礼物送给金正恩……“违反安理会制裁决议”. September. 19, 2023 08:49. by 申圭镇记者、高道艺记者 newjin@donga.com,yea@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩结束了六天五晚的俄罗斯之行，收到了俄罗斯赠送的乌克兰战争中用于杀伤的自杀式无人机等武器。俄罗斯提供无人机的行为违反了联合国安理会的对朝制裁决议。朝鲜去年12月将5架无人机渗透到韩国首都地区领空等，积极利用无人机和无人机战斗力作为对韩挑衅的选择。朝鲜还在7月的阅兵式上首次公开了酷似美国高空无人侦察机“全球鹰”和无人攻击机“死神”的“新星-4”型和“新星-9”型等。 据俄罗斯塔斯社等媒体当地时间17日报道，俄罗斯滨海边疆区行政长官奥列格·科热米亚科与金正恩参观海参崴军事博览会后，向金正恩赠送了5架自杀式无人机和1架具有垂直起降功能的侦察无人机（照片）以及防弹衣等。送无人机作为礼物违反了禁止向朝鲜出口产业用机器的2017年联合国安理会第2397号决议。有分析认为，攻击、侦察用无人机等属于可以直接对朝鲜军队作战能力发展做出贡献的项目，因此违反了2006年安理会第1718号决议。 俄罗斯驻朝鲜大使亚历山大·马采戈拉17日通过俄罗斯广播表示：“虽然向朝鲜提议粮食援助，但朝鲜方面不愿接受。”马采戈拉在此次朝俄首脑会谈扩大会谈时陪同出席。他在节目中说：“2020年，我们从人道主义援助的角度无偿提供了5万吨小麦，我们已经做好了再次执行的准备"。但朝鲜的同志们说，‘谢谢。如果情况变得困难，我会依靠你们，但现在没事。’”他表示，朝鲜今年取得了“不错水平的产量”，相比粮食问题，金正恩反而更提及水力发电合作，请求今后的帮助。

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