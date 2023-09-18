捷尼赛思上市7年之后全球销量突破100万辆. September. 18, 2023 08:50. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 现代汽车的高级品牌捷尼赛思（GENESIS）上市7年来全球累计销量突破了100万辆。其中70%是在韩国国内销售的。 现代汽车17日表示，截至上月，捷尼赛思在国内和海外累计销量分别为69.0177万辆和31.8627万辆。合计销量为100.8804万辆。这距离现代汽车2015年11月推出捷尼赛思品牌后，时隔7年零10个月。 捷尼赛思在上市第一年出库384辆后，2020年（13.2450万辆）全球销量首次超过了10万辆。2021年和去年的销量分别为20.1415万辆和21.5128万辆。今年1~8月的销量为15.4035万辆。 捷尼赛思车型中的“畅销款”是2016年上市的准大型轿车“G80”。 包括电动化车型在内，G80在国内外共销售了39.0738万辆。捷尼赛思的首款运动型多功能车（SUV）“GV80”的销售量为17.3882万辆。 捷尼赛思在2020年只有4款车型，目前已增至10款，其中包括5款轿车、2款SUV和3款电动汽车。现代汽车计划在年内推出GV80商品性改善车型及GV80轿跑车。据悉，旗舰大型SUV“GV90”也为了2026年上市正在开发中。

한국어