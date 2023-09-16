PSG队需要李康仁，“踢完欧冠联赛后再让他去杭州”. September. 16, 2023 08:10. by 金正勋记者 hun@donga.com. 杭州亚运会韩国男子国家足球代表队主力李康仁（22岁•巴黎圣日耳曼•照片）有望从本届亚运会小组赛第三场比赛开始为国出战。 大韩足球协会15日表示：“已经与巴黎圣日耳曼（PSG）俱乐部方面就选拔李康仁选手的时间达成了协议”，“李康仁将在PSG的欧洲足球联盟冠军联赛小组赛第一轮比赛结束后加入亚运会代表队。”PSG队将于韩国时间20日上午4时在主场法国巴黎王子公园球场与多特蒙德队（德国）进行欧冠联赛小组赛首场比赛。亚运会与世界杯或亚洲杯不同，并不是俱乐部必须派遣所属选手的比赛。因此，大韩足球协会此前就李康仁的遴选时间等问题与PSG俱乐部进行了协商。 预计将于21日抵达中国杭州的李康仁将从亚运会小组赛第三轮开始参加比赛。E小组所在的韩国队将于19日与科威特队进行小组赛第一场比赛，21日与泰国队进行第二场比赛，24日与巴林队进行第三场比赛。杭州亚运会开幕式将于23日举行，但足球项目将从提前四天的19日开始进行比赛。大韩足球协会相关人士表示：“李康仁将在小组赛第二轮比赛当天抵达杭州，因此考虑到时差适应和状态等因素，预计将从第三轮比赛开始出场。”亚运会足球代表队主教练黄善洪14日表示：“希望康仁最晚在小组赛前两场比赛与球队汇合。”上月末腿部肌肉受伤的李康仁没有参加由主教练尤尔根•克林斯曼率领的韩国足球代表队9月在英国进行的国家队A级比赛2连战。 挑战亚运会3连冠的韩国代表队将于16日登上飞往中国的飞机。

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