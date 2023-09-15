“250公里沙漠马拉松 20次以上完赛……为什么？因为很有意思”. September. 15, 2023 08:05. by 梁鍾久 yjongk@donga.com. 户外运动韩国（OSK）代表柳智成（52岁•音译）在2019年以后时隔4年将再次挑战250公里的沙漠马拉松。24日（当地时间）到30日为止，在智利阿塔卡马沙漠里疾驰奔走。这是他第24次挑战250公里沙漠马拉松。如果没有2020年扩散的新冠病毒（COVID-19）疫情，或许他有机会挑战更多的沙漠。 “1990年代末在非洲利比亚建设设计公司工作时，通过广播看到了挑战沙漠的人，由此产生了‘我也希望尝试一下’的想法。从建筑工作中找不到前景，之后回到韩国，从2001年开始跑步。之后在2002年去了撒哈拉沙漠。” 虽然要承受巨大的痛苦，但在大自然的怀抱中感到了饱腹肌。刘代表表示：“体验到了自然和我融为一体的感觉、无法想象的与自然的和谐。”他说，“就我个人来说，只要稍微不舒服的话，就会睡不着觉，而在沙漠当沙风吹起，脚底的水泡都磨破了，但即使那样，很奇怪，只要去往沙漠就会充满力量。” “第一次挑战的时候不知道信息，不知道要穿特制的袜子，受了不少苦。要穿薄的速干袜，但是买不到，只能穿厚的袜子。我认为鞋子要大一点，但是鞋子里进了很多沙子，所以第5天脚底板皮都磨破了，皮肤都掉下来了。最后不得不用绷带裹住才完赛了。” 体重超过90公斤的他在准备和完赛沙漠马拉松时，甚至体重掉到了只剩67公斤。之前几乎不怎么跑步的他开始走路，1公里，5公里、10公里等慢慢增加距离。他说：“超过5公里的时候最累。超过10公里后，跑20公里、30公里就很轻松了，后来几乎每天要跑40公里。比赛前夕，开始跑山。” 沙漠马拉松被称为“地狱的比赛”。在撒哈拉，要在摄氏50度以上的沙上行走。还要战胜沙风。首次参加撒哈拉马拉松时，一睡醒感觉眼前都是沙子，一望无际。戈壁滩则要穿越溪谷和山、沙漠。阿塔卡马沙漠要跑海拔4000米以上的高地，还要克服高山症。南极马拉松是一场与追击的战斗。一句话概括就是这是一场挑战所有极限的比赛。刘代表说：“虽然像是与极限的斗争，但事实上这是适应自然的过程。不是想赢，而是适应大自然，往前走。每天顺利完成行走距离，‘今天也和自然融为一体’的成就感和安心就会涌上心头。” 虽然首次参赛准备不足，但2003年再次找到来到撒哈拉沙漠时，有效配备了各种装备。刘代表在2007年首次实现了完成撒哈拉和戈壁滩、南极的世界沙漠马拉松大满贯赛，2013年他第二次完赛。两次完成世界沙漠马拉松大满贯赛，刘代表堪称世界第一人。不仅是50公里、100公里、160公里超级马拉松，就连10天9夜行走完560公里的澳大利亚Outback赛等世界极地马拉松，他也几乎都参加过了。所以他还获得了“僻地赛跑者”的绰号。 从2013年开始，在参加沙漠马拉松比赛的同时，他还策划并制作了国内山岳马拉松“Trail Runing”大赛。2014年举办了韩国50K自由跑，2015年在京畿东豆川制作了韩国50K。岭南阿尔卑斯Trail Runing（现蔚州Trail Nine Peaks）也是他的作品。将于11月举行的郁陵岛Trail Runing大赛也是第3届了。 “Trail Runing是在沙漠、山岳等地奔跑的比赛。我出国一看，国内也有很多想在自然中奔跑的人。刚开始和一部分人一起参加了沙漠马拉松比赛，但是从某个瞬间开始，我想让其他人感受到与大自然同在的瞬间。虽然现在还是部分狂热爱好者参与的程度，但是参与者在大自然中奔跑并高兴起来，对此感到很欣慰。” 4年来，为了集中举办比赛等事业，体重再次有所增加。但是他一直坚持跑步，最近通过集中训练，身体达到了4年前的80%状态。他笑着说：“到了沙漠，所有的一切都应受到尊重。对挑战本身给予掌声。冠军等排名一点都不重要。时隔4年的挑战，已经开始激动了。”

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