“仁川登陆”美老兵：“当时韩国人热烈欢迎我们的场景仍历历在目”. September. 15, 2023 08:05. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “在韩国，没有什么可以称之为大建筑。首尔的情况非常糟糕。时隔72年再次来到韩国，看到当时无法比拟的发展面貌，感觉自己那时做了有价值的事情，感到非常欣慰。” 14日在首尔龙山区战争纪念馆见到的文森特•索德洛（91岁）在接受《东亚日报》采访时，当被问及访问韩国的感想时，他回答说：“百感交集于一身。” 索德洛在6•25战争时期，作为美国海军陆战队1师团3大队武器中队的二等兵参战。1950年9月15日，他亲自参加了扭转6•25战争战局的仁川登陆作战等，在核心战线上对抗朝鲜，守护了韩国。他是应海军邀请于前一天入境的。这是为了参加15日在仁川前海举行的仁川登陆战胜利73周年纪念活动。 索德洛回忆起作战当天的情况表示：“直到作战前一天为止，还没有听到仁川登陆的消息。”接着，他补充道，“我也不知道要爬到防波堤上”，“（听到这个事实）虽然很担心，但并不害怕。”他还说：“燃烧的建筑和港口的众多船只现在仍历历在目。” 仁川登陆作战成功后，他还投入到了夺回金浦机场及收复首尔等方面。他回忆说：“韩国人热烈欢迎我们”，“到达麻浦后，看到的一切都被火焰包围了。”他还说，“我相信我们会取得胜利。” 此后，索德洛还参与了元山登陆作战、长津湖战斗、兴南撤退作战等，为阻止中共军的大规模攻势做出了贡献，之后受伤于1951年4月返回美国。他在军队服役23年，1971年以大尉的身份转业。 18岁参战，91岁回到韩国的他表示：“我从来没有后悔过参战的事实。即使回到过去，也会做出同样的决定。”6•25战争美军参战勇士、旅美侨胞第3代阿尔弗雷德•金（94岁）、停战后向韩国派兵并参与边境地区巡查作战的加拿大军人罗纳德•福尔（89岁）等也和索德洛一起访问了韩国。 索德洛说：“我有句话一定要对韩国人说。”“非常感谢大家让我觉得我和我的战友们做了正确的事情。”

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