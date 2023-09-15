在石窟庵获得灵感的《14使徒画》……大家了解明洞大教堂圣美术品吗？. September. 15, 2023 08:04. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 很少有人知道首尔明洞大教堂内有不亚于欧洲教堂的圣美术。 从9月16日到11月11日，将运营介绍教堂内美术品的“明洞大教堂天主教美术故事讲解员项目”下半年巡演（每周三、周六）。讲解员巡演从2019年春天开始，但因新型冠状病毒而中断，从去年下半年开始重新开始。下面我们来看看明洞大教堂的美术作品。 环绕在教堂正面中央祭台背面的《14使徒画》是韩国教会美术开拓者、曾任首尔大学美术学院院长的画家张发（1901~2001年）于1926年完成的作品。除了耶稣的12个弟子外，还包括搭建初期教会框架的保罗和巴尔纳瓦，画脸时以当时活动的主教和司祭为模特。据说，张发在访问庆州石窟庵时，看到释迦牟尼周边的10多岁弟子像立像浮雕后，得到了灵感。 彩色玻璃（玻璃画）是19世纪法国图卢兹的代表彩色玻璃制作公司Gesta工坊的作品，设置于1898年。教堂正面祭台后面的《罗萨里奥15端》玻璃画以默想耶稣基督生平的天主教会的默珠祈祷各端为主题进行了描绘。Transept（十字架形教堂的左右翼部分）左右的作品分别表现了“耶稣和十二使徒”、“新生儿耶稣诞生和东方博士的敬拜”。 教堂的青铜门具有区分世界和神圣的地方的作用。明洞大教堂正面的3扇门中，中央门是崔义顺（音译）作家于1987年完成的，用低浮雕来表现初期韩国教会的重要事件。最上面描绘了在韩国首次主持弥撒的中国神父周文谟和编纂韩语教理书（主教要旨）的明道会会长丁若钟。 在明洞大教堂北侧司祭馆前的庭院里，有张东昊（音译）雕刻家1994年制作的耶稣头像“耶稣被判死刑”。该作品被评价为很好地描写了被宣判死刑的当时耶稣痛苦的样子。 此外，如果参与讲解员项目，还可以看到《第79位福者画（油彩）》、《约翰•保罗二世教皇（浮雕）》、《明礼坊天主教集会图》等20多幅性美术作品。申请及详细内容请参考网站（cc.catholic.or.kr/docent/）。

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