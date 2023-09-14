朝鲜在金正恩与普京会谈之前发射弹道导弹进行挑衅. September. 14, 2023 08:20. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜13日在朝鲜与俄罗斯首脑会谈开始一个小时前，试射了两枚可以对韩国全境进行核打击的短程导弹。这是朝鲜第一次在其最高领导人出国访问时发射导弹进行挑衅。 韩国军联合参谋本部表示：“从当天上午11点43分起至11点53分，朝鲜从平壤顺安一带发射了2枚短程弹道导弹。导弹分别飞行650多公里，落在东部海域。”参谋本部没有宣布导弹的类型，但据悉可能是据传可以搭载战术核武器、用来打击韩国全境的“KN-23（朝鲜版伊斯坎德尔型）”。 朝鲜发射导弹进行挑衅，是自2日发射巡航导弹之后时隔11天；发射违反联合国安理会对朝制裁决议限制的弹道导弹，则是时隔14天。 朝鲜在国务委员长金正恩为出席朝俄首脑会谈而出国在境外情况下按下导弹发射按钮，其背景也备受关注。以往朝鲜试射洲际弹道导弹等导弹进行挑衅时，都是金正恩在现场参观时按下发射钮。前任韩国统一研究院院长全盛勋（音）分析说：“此举的意图是显示，一旦韩半岛有事（发生战争），即使朝鲜最高领导人遭到清除，朝鲜体制也能正常运转。”实际上，朝鲜核武器政策法令中明确规定：“如果指挥控制体系处于遭受敌对势力攻击的危险，要按照事先确定的作战方案，即刻进行核打击。” 人们预计，随着朝鲜和俄罗斯在朝俄首脑会谈中正式开展军事合作，韩美日将大幅加强制裁，朝鲜为了回应，有可能动员不久前建造完成、6日举行下水仪式的“金君玉英雄”号战术核攻击潜水艇，在海上发动挑衅。韩国军方相关人士就此表示：“正在注视朝鲜动员陆海空力量各种打击手段，进行奇袭挑衅，反对韩美等国际社会的可能性。”

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