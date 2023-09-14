遵照外祖母的教导. September. 14, 2023 08:19. . 在西方文化圈，黑猫被认为是不幸（倒霉）的象征。但是美国著名肖像画家塞西莉亚•博克斯却在《西塔和萨丽塔Sita and Sarita》（1921年•照片）中把黑猫画成了主人公。猫站在身穿白色连衣裙的女人肩膀上凝视着正面。画家为什么偏偏要画上黑猫呢？ 博克斯1855年出生于美国费城，母亲在分娩12天后死亡，因此她是在外祖母和姨母的照顾下长大的。外祖母总是教导说：“开始的所有事情都要完成，要征服。”也许正因如此，从10多岁开始，博克斯就非常凌厉和独立。她从18岁开始担任美术讲师，在宾夕法尼亚美术学院毕业后以肖像画家闻名。虽然通过巴黎留学学习了印象主义，但她坚持自己的现实主义，40岁时被任命为母校首位女教授。 这幅肖像画是为了将41岁时画的原本捐赠给法国，在25年后重新画的。模特是堂兄查尔斯•莱维特的夫人莎拉。题目中的萨丽塔是莎拉的西班牙语爱称，西塔是指猫。事实上，这幅画也是对印象主义美术的回应。特别是黑猫让人联想到爱德华尔•马奈画的臭名昭著的《奥林匹亚》。这部作品因堂堂正正地凝视正面的赤裸的妓女和翘起尾巴的黑猫的性暗示而引起争议。而博克斯选择黑猫，意义则是完全不同的。这似乎在猫的眼神中反映了不会屈服于父母缺失和女人的不幸的意志。实际上，她自认为是新女性，为了在男性中心社会成为画家，一生独身，以饱满的热情投入到干事业的工作中去。 幸运的是，在40多岁的时候，博克斯已经被称赞为“现存最伟大的女画家”。在美国和欧洲展出并获得了很多奖项，直到87岁去世为止，她都没有放下画笔。她遵照外祖母的教导，完成了作为画家的人生，并用肖像画征服了一个时代，是一名非常伟大的女性。

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